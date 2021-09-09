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中秋連假竹縣商圈加強人流管制 遊樂園降載50%
中秋連假將至，Delta變異株疫情仍緊張，因應中秋連假防疫需求，新竹縣政府表示，新竹縣除不開放公共場所烤肉外，內灣、北埔、湖口等老街商圈，及六福村、小叮噹樂園皆降載容留上限至50%，並加強人流管制和防疫。另外，二級警戒降級前，新竹縣各級學校戶外教育、戶外教學及畢業旅行等活動一律延期辦理。
交旅處表示，中秋連假期間加強商圈及遊樂園人流管制，超過最大上限，便會勸導旅客轉往其他景點遊玩，目前規劃內灣商圈的人流管制上限為公有停車場停滿，北埔商圈為周遭13個停車場停車量過半，湖口老街為商圈停車場停滿。
六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園等則以園區遊客最大承載量的50%，設為疫情期間防疫遊客承載量。六福村人數以1萬5千人為限，小叮噹科學主題樂園以2200人為限，達到上限就立即入口車輛管制，停止入園。
衛生局表示，中央預約平台第8輪明天(10日)上午10點至12日中午12點開放預約，對象為「9月10日(含)前符合AZ第2劑接種間隔滿10周以上民眾打第2劑」，和「7月19日(含)前已意願登記選擇AZ之滿18至22歲民眾打第1劑」。
考量數位落差，竹縣符合第8輪預約資格的民眾中，滿75歲以上長者部分，將統一造冊接種，9月13日發送通知單通知，接種時間為9月17至23日，請長者收到通知單後，攜帶身分證、健保卡、通知單和疫苗接種卡，依通知時間地點前往接種。
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