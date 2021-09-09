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診所揪出長榮機師染疫被隔離 桃市：必要措施

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書貼出LINE對話，指揪出長榮機師染疫的診所醫護人員被事件波及而居家隔離。記者陳俊智／翻攝
北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書貼出LINE對話，指揪出長榮機師染疫的診所醫護人員被事件波及而居家隔離。記者陳俊智／翻攝

桃園傳長榮航空機師和北科附工學生確診新冠肺炎，除航空公司、學校相關接觸者送集中檢疫所外，衛生局也命接觸過確診者的診所醫護人員居家隔離，引發診所抱怨「完全沒有問我們的防疫措施」，醫界也有人質疑「防護配備都做了還要關門」；對此，桃園市政府表示隔離是必要的防疫措施。

北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰日前在臉書貼出一段LINE對話，內容是指揪出長榮機師染疫的診所醫護人員被事件波及，在桃園市衛生局沒有詢問防疫措施的情況下，2名醫師、3名護理師、2名藥師和其他數名病患都被下達居隔命令，提醒其他醫界人員注意，「遇到Delta會直接關起來，我們完全沒辦法反抗」。

蘇一峰PO文感嘆「醫界韭菜一大把綠油油，不割你割誰」，又說診所幫忙抓到Delta，結果是被迫關門14天。另外，他也抱怨診所打疫苗補助金遲遲不發，開放醫護人員疫苗混打也是抗議之後才做決定。

桃園市政府表示，Delta變異株傳播力強、發病時病毒量高，衛生局是依據中央疫情指揮中心指示擴大匡列和隔離。經查，此次事件有2名確診者在發病可傳染期間3度到診所就醫，且其中1人CT值只有11，屬高傳染風險，所以雖然診所已經做好防護措施，仍有隔離觀察的必要。

衛生局 桃園 醫護人員

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