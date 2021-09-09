影／20多歲年輕人搶打AZ 新竹市加開AZ預約接種全滿

第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到體育館疫苗站關心接種情形，有年輕人說「等很久了，一開放預約就手刀預約」，市府也統計，全市疫苗涵蓋率提升至48.1%，劑次人口比51.5%，都在全國平均值之上，謝謝年輕人共築防護網。

今天開始第七輪疫苗接種，施打疫苗為AZ廠牌，由於加開年輕族群施打，新竹市立體育館的施打站一早開始陸續有預約民眾報到，清一色為年輕面孔，不少人是騎車或走路自行前來，也有年輕夫妻檔剛好都符合施打資格，從家裡一起到體育館站接種。

27歲丘姓市民說，比起打疫苗後的不舒服，更擔心COVID-19染疫後的後遺症，他不挑疫苗，可接種時就來施打。27歲古姓男子則與同事蔡先生一起相約來打疫苗，他們說，「打了疫苗才能安心外出」，考量AZ疫苗施打量比較大，才選擇接種。

林智堅早上也到疫苗站視察，他表示，「疫情變化來的快」，近日雙北疫情稍有變化，不過現在看來CDC已經掌握中，狀況較為穩定，但仍呼籲市民不要鬆懈，還是要做好個人防疫，打疫苗、戴口罩、勤洗手，繼續努力防疫工作。