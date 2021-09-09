快訊

江趙結盟「戰鬥藍」 還沒邊緣化朱立倫先引內亂

強颱璨樹像曾重創台灣的莫蘭蒂颱風？ 氣象局回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／20多歲年輕人搶打AZ 新竹市加開AZ預約接種全滿

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到體育館疫苗站關心接種情形。記者張裕珍／攝影
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到體育館疫苗站關心接種情形。記者張裕珍／攝影

第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到體育館疫苗站關心接種情形，有年輕人說「等很久了，一開放預約就手刀預約」，市府也統計，全市疫苗涵蓋率提升至48.1%，劑次人口比51.5%，都在全國平均值之上，謝謝年輕人共築防護網。

今天開始第七輪疫苗接種，施打疫苗為AZ廠牌，由於加開年輕族群施打，新竹市立體育館的施打站一早開始陸續有預約民眾報到，清一色為年輕面孔，不少人是騎車或走路自行前來，也有年輕夫妻檔剛好都符合施打資格，從家裡一起到體育館站接種。

27歲丘姓市民說，比起打疫苗後的不舒服，更擔心COVID-19染疫後的後遺症，他不挑疫苗，可接種時就來施打。27歲古姓男子則與同事蔡先生一起相約來打疫苗，他們說，「打了疫苗才能安心外出」，考量AZ疫苗施打量比較大，才選擇接種。

林智堅早上也到疫苗站視察，他表示，「疫情變化來的快」，近日雙北疫情稍有變化，不過現在看來CDC已經掌握中，狀況較為穩定，但仍呼籲市民不要鬆懈，還是要做好個人防疫，打疫苗、戴口罩、勤洗手，繼續努力防疫工作。

因應中央陸續開放長輩第二劑與校園疫苗施打工作，新竹市政府下周將專案協助長輩施打第二劑疫苗，免預約、免排隊，拿到疫苗通知書再來打，23日起還有青少年BNT疫苗專案，昨起陸續針對約3.4萬名12歲至18歲國高中生發意願書，請家長多加留意。

第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗。記者張裕珍／攝影
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗。記者張裕珍／攝影
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到體育館疫苗站關心接種情形。記者張裕珍／攝影
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到體育館疫苗站關心接種情形。記者張裕珍／攝影
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗。記者張裕珍／攝影
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗。記者張裕珍／攝影
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到體育館疫苗站關心接種情形。記者張裕珍／攝影
第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到體育館疫苗站關心接種情形。記者張裕珍／攝影

AZ疫苗 新竹 體育

延伸閱讀

影／楊文科邀協商無法出席 林智堅：千千萬萬不是拒絕

新竹市打高端疫苗 增開這24處指定診所預約接種

獨／楊文科周六邀竹竹苗首長研商第7都 林智堅不會出席

竹縣長楊文科發文邀竹市苗栗首長 11日研商升格第七都

相關新聞

影／20多歲年輕人搶打AZ 新竹市加開AZ預約接種全滿

第七輪AZ疫苗加開23歲至28歲民眾施打，新竹市預約全滿，今天起至12日有1萬5214名年輕人陸續接種疫苗，市長林智堅到...

桃園「美女」股東做志工10餘年 捐贈復康巴士回饋社會

桃園市坤助工廠股東吳美女平時熱心社區公益，在龜山區公所擔任長達志工10餘年，聽洽公民眾提及復康巴士缺車當中，有感台灣高齡...

竹縣補教育苗專案開跑 為弱勢學生省下千萬補習費用

新竹縣補習教育協會關懷弱勢學子，不畏疫情影響，今年依舊發起110學年度「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，號召100家補習班...

新竹市打高端疫苗 增開這24處指定診所預約接種

高端疫苗持續開放施打，新竹市政府今天指出，20歲以上、有意願施打高端疫苗第一劑者，在11日以前除了可向新竹市五大醫院預約...

藻礁調查需3個月 屆時公投都過了 海保署改口2個月提出

珍愛藻礁領銜人潘忠政，昨天下午與立委蔡璧如、林為洲、議員牛煦庭、舒翠玲，陳玉珍委員辦公室陳主任、蔣萬安委員辦公室楊助理等...

苑裡林森橋 嘉邑行善團將助改建

苗栗縣苑裡鎮林森橋興建約50年，由於橋體老舊且狹窄不易會車，居民常反映行車不便，甚至在橋旁貼上「危橋」告示，苑裡鎮公所爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。