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桃園「美女」股東做志工10餘年 捐贈復康巴士回饋社會
桃園市坤助工廠股東吳美女平時熱心社區公益，在龜山區公所擔任長達志工10餘年，聽洽公民眾提及復康巴士缺車當中，有感台灣高齡化勢不可當，決定捐贈復康巴士「美女號」一輛給市府社會局，供身心障礙者、長者使用，望回饋社會同時拋磚引玉。
坤助工廠在龜山地區經營消石灰生意，立足鄉里長達51年，股東吳美女平時便熱心參與社區公共事務，在龜山區公所擔任志工長達10餘年，某日聽洽公民眾提到桃園市正在募集復康巴士，因自己年事漸長，深感長輩、身心障礙者交通需求之必要，與子女討論後決定以坤助工廠企業股份有限公司名義捐贈復康巴士「美女號」一輛，盼回饋社會並達到拋磚引玉之效。
社會局指出，目前全市復康巴士車輛數已達183輛，並持續依乘客使用情形調整車輛配置與車班安排，感謝吳美女熱心公益，讓身心障礙者行動更便利；同時也鼓勵各界善心人士共襄義舉，捐贈復康巴士，讓有需要者除就醫、就學外，更有機會走向戶外，更加融入社會。
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