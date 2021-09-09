桃園「美女」股東做志工10餘年 捐贈復康巴士回饋社會

桃園市坤助工廠股東吳美女平時熱心社區公益，在龜山區公所擔任長達志工10餘年，聽洽公民眾提及復康巴士缺車當中，有感台灣高齡化勢不可當，決定捐贈復康巴士「美女號」一輛給市府社會局，供身心障礙者、長者使用，望回饋社會同時拋磚引玉。

坤助工廠在龜山地區經營消石灰生意，立足鄉里長達51年，股東吳美女平時便熱心參與社區公共事務，在龜山區公所擔任志工長達10餘年，某日聽洽公民眾提到桃園市正在募集復康巴士，因自己年事漸長，深感長輩、身心障礙者交通需求之必要，與子女討論後決定以坤助工廠企業股份有限公司名義捐贈復康巴士「美女號」一輛，盼回饋社會並達到拋磚引玉之效。