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竹縣補教育苗專案開跑 為弱勢學生省下千萬補習費用

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣補習教育協會關懷弱勢學子，不畏疫情影響，今年依舊發起110學年度「優質補教、關懷弱勢」育苗專案。記者陳斯穎／攝影
新竹縣補習教育協會關懷弱勢學子，不畏疫情影響，今年依舊發起110學年度「優質補教、關懷弱勢」育苗專案。記者陳斯穎／攝影

新竹補習教育協會關懷弱勢學子，不畏疫情影響，今年依舊發起110學年度「優質補教、關懷弱勢」育苗專案，號召100家補習班提供設籍竹縣的低收入戶及中低收家庭中國小以上、不含碩博班的在學子女，200個「低收費」或「免費補習」名額，預估可省下高達1000萬元的補習費，歡迎縣內有需要的學子於9月30日前向補教協會申辦。

新竹縣補習教育協會理事長蔡士松表示，此次號召縣內從事升學文理、語文加強及各類技藝等補教同業，依其主客觀條件提供低收費或免費補習名額， 希望透過此專案，讓縣內貧困的學生不會因經濟弱勢及家庭因素，而喪失補習進修學習的機會。

教育處指出，109學年度曾參與育苗專案的同學，各項學科均有明顯的進步。其中一名6年級呂姓學生，因母親癱瘓，家中經濟重擔由父親一肩擔起，父親在工廠上班，收入不多，無力負擔補習費，透過學校主任提報獲兒童美語免學費，補習3個月後，呂同學從原先26個字母都寫不整齊、段考成績僅30多分，進步到成績及格。

教育處表示，每名學生最多可選擇1個補習班接受輔助教學，一個補習班最多安排3名學生，名額有限，申請至9月30日止，相關育苗專案計畫資訊可至教育處官網公告下載https://pse.is/3nvduy，也希望學生能珍惜這樣的機會，持續學習進步。

新竹縣長楊文科說，感謝新竹縣補習教育協會串連縣內補習班回饋社會的善行義舉，希望能拋磚引玉，讓更多企業能關心教育、關心弱勢。

補習 新竹

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