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新竹市打高端疫苗 增開這24處指定診所預約接種

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府今天指出，20歲以上、有意願施打高端疫苗第一劑者，在11日以前除了可向新竹市五大醫院預約接種，也可就近向24處指定診所預約。圖／新竹市政府提供
新竹市政府今天指出，20歲以上、有意願施打高端疫苗第一劑者，在11日以前除了可向新竹市五大醫院預約接種，也可就近向24處指定診所預約。圖／新竹市政府提供

高端疫苗持續開放施打，新竹市政府今天指出，20歲以上、有意願施打高端疫苗第一劑者，在11日以前除了可向新竹市五大醫院預約接種，也可就近向24處指定診所預約，包含多家小兒科、耳鼻喉科與親子診所等，民眾有需要者可自行預約。

依據相關統計，新竹市總人口45萬2450人，疫苗涵蓋率陸續提升至約45%，以65歲到74歲達84.58%，涵蓋率為本島第二，75歲以上涵蓋率76.84%，則為本島第一。

高端疫苗部分，目前開放20歲以上民眾接種，由於仍有疫苗，市長林智堅今天早上也在臉書發文，提醒有意願打高端疫苗第一劑、符合資格的市民朋友，可直接打電話向新竹市五大醫院或24處指定診所，都可以預約，預約接種時間只到11日為止。

「疫苗來了就打」，林智堅也呼籲還沒有施打第一劑COVID-19疫苗的朋友，現在就拿起電話預約，一起提升集體防護力，只到這周六截止，要打要快。

高端疫苗 新竹 林智堅

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