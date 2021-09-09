藻礁調查需3個月 屆時公投都過了 海保署改口2個月提出
珍愛藻礁領銜人潘忠政，昨天下午與立委蔡璧如、林為洲、議員牛煦庭、舒翠玲，陳玉珍委員辦公室陳主任、蔣萬安委員辦公室楊助理等人，及中油代表和海保署長黃向文親自到藻礁現場勘查，並發表6點聲明，昨晚又在臉書發文表示，感謝委員們針對中油公司三接工程疑似泥埋藻礁，造成破壞，經協調後，海保署長指出會在2個月內提出調查報告。
潘忠政表示，委員們現場要求中油應先停工，等待調查報告出爐，但中油無法答應。委員則改要求中央保育主管機關海保署啟動調查，也將在立院9月17日開議後提案要相關單位報告，並在預算上使力，讓損毀藻礁的事件能真相大白。
潘忠政進一步指出，公部門由黃向文回應調查期限，原先表示可能須時3個月，經委員提醒調查出爐可能公投都過了，毫無意義，才改口在2個月內提出調查報告。
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