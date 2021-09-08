快訊

深夜收到簡訊通知 黃鐙輝一家人無預警被下令居家隔離

板橋某社區整棟清空中 防疫專車將陸續載離至晚間

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一個月前才捐2輛勤務車 桃園在地家族再捐4輛復康巴士

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
康氏家族捐贈4輛復康巴士，市長鄭文燦親自代表受贈。記者楊湛華／攝影
康氏家族捐贈4輛復康巴士，市長鄭文燦親自代表受贈。記者楊湛華／攝影

桃園市大園區康氏家族為一圓已故祖父母遺願，7月底捐贈2部消防勤務車後，得知桃市府積極募集復康巴士，今天再發揮大愛精神，一口氣捐贈4輛復康巴士，以祖父母名字命名，望促進身心障礙者行動便利性，「照顧更多人」。

大園區康氏家族今天以已故「康金柱先生與康吳有女士」名義，捐贈4輛復康巴士給桃園市政府，並由市長鄭文燦代表受贈；代表出席的康先生表示，家中常年務農，不論是多年前過世的祖父，或是去年過世的祖母，生前對於回饋社會念茲在茲，得知市府正積極募集復康巴士，便決定捐贈4輛「柱有號」巴士，造福鄉親。

康氏家族遵照夫妻倆生前遺願行善，今年7月底才以兩人名義捐贈2輛消防勤務車予消防局第三大隊，價值約200萬元；今天捐贈的4輛復康巴士，價值則約600萬，一家人盼此舉能夠「照顧更多人」。

桃園市政府社會局表示，目前復康巴士車輛數已達183輛，投入身心障礙者的交通接送服務，感謝康氏家族熱心公益造福身心障礙者，更鼓勵各界善心人士共襄義舉，捐贈復康巴士，讓身心障礙者除就醫、就學外，也更能走出戶外參與社會活動。

康氏家族捐贈4輛復康巴士，盼幫助更多有需要的人。記者楊湛華／攝影
康氏家族捐贈4輛復康巴士，盼幫助更多有需要的人。記者楊湛華／攝影

巴士 桃園 鄭文燦

延伸閱讀

心繫台灣疫情及家人 企業家以母親名義捐贈復康巴士

攜美製衝鋒槍搭高鐵北上桃園 男對空屋瘋狂掃射判2年2月

桃園7社宅工程延誤遭糾正 市府：疫情波及缺工主因

防止雙北垃圾入侵 桃園4里試辦專用垃圾袋

相關新聞

一個月前才捐2輛勤務車 桃園在地家族再捐4輛復康巴士

桃園市大園區康氏家族為一圓已故祖父母遺願，7月底捐贈2部消防勤務車後，得知桃市府積極募集復康巴士，今天再發揮大愛精神，一...

高峰會提到藻礁 鄭文燦：期許在海岸保護可以做得更好

桃園市長鄭文燦今以視訊方式參加澳洲布里斯本2021 APCS亞太城市高峰會，會中以「在機會與挑戰中重建城市」為主題，分享...

黑松教育基金會助校園環境教育 非市中心學校不再偏鄉

黑松教育基金會與桃園市社子國小、霄裡國小合作環境教育特色課程，新學年在霄裡國小啟用基金會捐贈的水循環縮時攝影，和校方用有...

桃園7社宅工程延誤遭糾正 市府：疫情波及缺工主因

桃園市政府大力推動社會住宅政策，目前正在施工的中路、八德、中壢、平鎮、楊梅8個社會住宅工程，受疫情衝擊，中壢一號社宅之外...

苑裡鎮林森橋橋齡達半世紀 獲嘉邑行善團協助改建

苗栗縣苑裡鎮林森橋興建已50年，由於橋體老舊且狹窄不易會車，居民常反映行車不便，甚至在橋旁貼上「危橋」告示，苑裡鎮公所爭...

苗栗宣布跟進禁止中秋戶外烤肉 校園疫苗23日開打

許多縣市已宣布中秋禁止在戶外公共場域進行烤肉活動，苗栗縣政府今天下午也跟進。縣長徐耀指出，縣民十分關心中秋是否開放烤肉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。