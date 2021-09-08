一個月前才捐2輛勤務車 桃園在地家族再捐4輛復康巴士

桃園市大園區康氏家族為一圓已故祖父母遺願，7月底捐贈2部消防勤務車後，得知桃市府積極募集復康巴士，今天再發揮大愛精神，一口氣捐贈4輛復康巴士，以祖父母名字命名，望促進身心障礙者行動便利性，「照顧更多人」。

大園區康氏家族今天以已故「康金柱先生與康吳有女士」名義，捐贈4輛復康巴士給桃園市政府，並由市長鄭文燦代表受贈；代表出席的康先生表示，家中常年務農，不論是多年前過世的祖父，或是去年過世的祖母，生前對於回饋社會念茲在茲，得知市府正積極募集復康巴士，便決定捐贈4輛「柱有號」巴士，造福鄉親。

康氏家族遵照夫妻倆生前遺願行善，今年7月底才以兩人名義捐贈2輛消防勤務車予消防局第三大隊，價值約200萬元；今天捐贈的4輛復康巴士，價值則約600萬，一家人盼此舉能夠「照顧更多人」。