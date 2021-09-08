桃市中秋活動喊卡 民政局：補助經費視情況調整使用

新冠肺炎疫情影響，桃園中秋活動全面取消，繼風景區、河濱公園禁止烤肉，市長鄭文燦今再宣布社區公共空間也不行辦，「僅限定在家庭範圍內進行」；鄰里舉辦的中秋聯歡晚會因疫情喊卡，民政局表示各區公所編列的里佳節經費暫不發放，後續視疫情狀況再決定如何使用。

鄭文燦今天上午主持防疫會議時表示，目前住進集中檢疫所的長榮航空機組員與台北科技大學附屬桃園農工師生已採個案均陰性，代表疫情再可控範圍，中央疫情指揮中心也指示除非學校有其他未住進檢疫所的師生有症狀，否則不再大規模採檢。

關於中秋活動，鄭文燦重申市府、民間社團、社區的相關活動一律取消，風景區、公園、遊樂園和露營區等公共場所均不開放烤肉，社區內的公共空間也不行，僅限在住家範圍內舉辦，盡量以家庭成員為主，「有公共性的、群聚性的一律取消。」

疫情衝擊，桃園各里中秋聯歡晚會都喊卡。民政局長陳靜航表示，各區公所原本都有編列經費補助活動，雖然現在不發放，但以後會視情況調整使用；汴洲里長楊鑫坤表示，雖然疫情7月底降回二級，但人流仍有限制，沒有特別準備，而且最近警戒規定加嚴，室內限50人、戶外100人，想辦也沒辦法。

往年各里中秋聯歡晚會都會舉辦抽獎活動助興，民意代表和地方仕紳都會準備小禮物助興；市議員謝美英表示，已經準備了100多份薄毯要贊助各里和社區的中秋晚會抽獎，現在得暫時找地方收存，等疫情過後，再找機會送出去。