黑松教育基金會助校園環境教育 非市中心學校不再偏鄉

黑松教育基金會與桃園市社子國小、霄裡國小合作環境教育特色課程，新學年在霄裡國小啟用基金會捐贈的水循環縮時攝影，和校方用有趣的環境特色課程迎接學生開學返校第一周。

黑松教育基金會表示，過去不少民眾總以「偏鄉小學」概括形容非市區中心學校，但隨著地方特色課程興起，人文環境特殊性的學校反而成為教學亮點。基金會董事長張斌堂表示，黑松會持續深耕環境特色教育，扮演橋梁的角色，「希望未來學校需要夥伴時第一個就想到我們」。

霄裡國小引入舊箱涵過濾系統、建構水道，種植對埤塘有益的水生植物，改變埤塘的生態環境，水循環縮時攝影設備可以記錄所有過程。

校方表示，新學年和黑松教育基金會在學校中庭花園實踐「自家污水自家清」的目標，在中庭花園的美感河道中，種植功能性水生植物，將校園生活污水導入河道，淨化水質，成為桃園最「水」的學校，工程都是校內課程實作完成。

為引發孩子觀察興趣，黑松教育基金會購置、捐贈水循環縮時攝影設備今天正式啟用，24小時全天候紀錄，現場今天吸引學生好奇觀圍觀，讓開學第一周特別不同。黑松教育基金會牽線台灣濕地復育協會等超過10個跨界單位紛紛投入，打造「最水學校」，也是群策群力的結果。

社子國小座落在桃園最大米倉新屋區，參與黑松計畫多年，近年導入「粢粑（客家米食）」體驗、社區種田食農課，加上近年拍攝精彩的客家「挨粄歌」ＭＶ，藉由基金會協助，更深刻體會到來自家鄉的感動。賴美娟校長表示，新學期開學起，社子國小將全面落實地方特色課程，與基金會攜手將單一活動變成能傳承的校本課程，社子的學生都能在課程中認識家鄉。

張斌堂強調，黑松有在地品牌的深耕經驗，統計「黑松綠+校園計畫」起跑至今第6年，累計超過百次到校輔導，投入超過千萬經費。學校挖掘在地特色需要協助，不少師長跟基金會分享教育實務時，表示把學校當品牌用心經營，為學生爭取更多舞台，也增加老師教學成就感，基金會將持續深耕環境特色教育，讓每位學生都能愛上自己家鄉的美好。 社子國小去年進行在地特色課程，黑松教育基金會董事長張斌堂（右）、賴美娟校長（左）參加插秧活動。