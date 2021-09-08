快訊

台大確診護理師曾花蓮3日遊 夜市美食景點全入列

不跟進新北禁內用 柯文哲呼籲：盡量外帶、降低聚會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑松教育基金會助校園環境教育 非市中心學校不再偏鄉

聯合報 / 記者鄭國樑翁唯真／桃園即時報導
霄裡國小師生體驗校園種植埤塘水生植物。圖／黑松教育基金會提供
霄裡國小師生體驗校園種植埤塘水生植物。圖／黑松教育基金會提供

黑松教育基金會與桃園市社子國小、霄裡國小合作環境教育特色課程，新學年在霄裡國小啟用基金會捐贈的水循環縮時攝影，和校方用有趣的環境特色課程迎接學生開學返校第一周。

黑松教育基金會表示，過去不少民眾總以「偏鄉小學」概括形容非市區中心學校，但隨著地方特色課程興起，人文環境特殊性的學校反而成為教學亮點。基金會董事長張斌堂表示，黑松會持續深耕環境特色教育，扮演橋梁的角色，「希望未來學校需要夥伴時第一個就想到我們」。

霄裡國小引入舊箱涵過濾系統、建構水道，種植對埤塘有益的水生植物，改變埤塘的生態環境，水循環縮時攝影設備可以記錄所有過程。

校方表示，新學年和黑松教育基金會在學校中庭花園實踐「自家污水自家清」的目標，在中庭花園的美感河道中，種植功能性水生植物，將校園生活污水導入河道，淨化水質，成為桃園最「水」的學校，工程都是校內課程實作完成。

為引發孩子觀察興趣，黑松教育基金會購置、捐贈水循環縮時攝影設備今天正式啟用，24小時全天候紀錄，現場今天吸引學生好奇觀圍觀，讓開學第一周特別不同。黑松教育基金會牽線台灣濕地復育協會等超過10個跨界單位紛紛投入，打造「最水學校」，也是群策群力的結果。

社子國小座落在桃園最大米倉新屋區，參與黑松計畫多年，近年導入「粢粑（客家米食）」體驗、社區種田食農課，加上近年拍攝精彩的客家「挨粄歌」ＭＶ，藉由基金會協助，更深刻體會到來自家鄉的感動。賴美娟校長表示，新學期開學起，社子國小將全面落實地方特色課程，與基金會攜手將單一活動變成能傳承的校本課程，社子的學生都能在課程中認識家鄉。

張斌堂強調，黑松有在地品牌的深耕經驗，統計「黑松綠+校園計畫」起跑至今第6年，累計超過百次到校輔導，投入超過千萬經費。學校挖掘在地特色需要協助，不少師長跟基金會分享教育實務時，表示把學校當品牌用心經營，為學生爭取更多舞台，也增加老師教學成就感，基金會將持續深耕環境特色教育，讓每位學生都能愛上自己家鄉的美好。

社子國小去年進行在地特色課程，黑松教育基金會董事長張斌堂（右）、賴美娟校長（左）參加插秧活動。</p><!--7--><p> 圖／黑松教育基金會提供
社子國小去年進行在地特色課程，黑松教育基金會董事長張斌堂（右）、賴美娟校長（左）參加插秧活動。

圖／黑松教育基金會提供

霄裡國小學務主任李士豪（左）向學生講解如何利用縮時攝影機觀察生態。圖／黑松教育基金會提供
霄裡國小學務主任李士豪（左）向學生講解如何利用縮時攝影機觀察生態。圖／黑松教育基金會提供

桃園 污水

延伸閱讀

大專開學指引嚴格 多校一律實施遠距教學到10月

彰化又1大學宣布開學後線上教學 各校均滾動式因應疫情

疫情捲土重來開學困難多 高思博：要有政治家果斷作為

影／開學了！中警找清秀女警擔綱 拍反性騷影片送學校

相關新聞

黑松教育基金會助校園環境教育 非市中心學校不再偏鄉

黑松教育基金會與桃園市社子國小、霄裡國小合作環境教育特色課程，新學年在霄裡國小啟用基金會捐贈的水循環縮時攝影，和校方用有...

桃園7社宅工程延誤遭糾正 市府：疫情波及缺工主因

桃園市政府大力推動社會住宅政策，目前正在施工的中路、八德、中壢、平鎮、楊梅8個社會住宅工程，受疫情衝擊，中壢一號社宅之外...

苑裡鎮林森橋橋齡達半世紀 獲嘉邑行善團協助改建

苗栗縣苑裡鎮林森橋興建已50年，由於橋體老舊且狹窄不易會車，居民常反映行車不便，甚至在橋旁貼上「危橋」告示，苑裡鎮公所爭...

苗栗宣布跟進禁止中秋戶外烤肉 校園疫苗23日開打

許多縣市已宣布中秋禁止在戶外公共場域進行烤肉活動，苗栗縣政府今天下午也跟進。縣長徐耀指出，縣民十分關心中秋是否開放烤肉，...

竹北環北路、縣政二路口新闢右轉車道 舒緩交通壅塞

新竹縣竹北市台元園區就業人口逐年增加，通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量龐大，竹北市公所...

桃園龍潭中興路自來水管汰換施工 包商同意假日停工

桃園市龍潭中興路民豐一街至成功路口近2公里正進行自來水管線汰換工程，因為施工造成中興路噪音及塞車等問題，所在位置東興里里...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。