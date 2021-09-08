桃園7社宅工程延誤遭糾正 市府：疫情波及缺工主因

桃園市政府大力推動社會住宅政策，目前正在施工的中路、八德、中壢、平鎮、楊梅8個社會住宅工程，受疫情衝擊，中壢一號社宅之外，其他7個社宅工程出現延誤，遭桃園市審計處糾正「進度不如預期」，市府住宅發展處今天下午表示，因為疫情持續，造成社宅工程缺工，尤在各地工程搶工人下，目前7個社宅施工出現2%或3%工期延誤，市府正協調營造廠趕進度改善。

桃園市近年來一口氣推出八德、中路、蘆竹、中壢、平鎮、楊梅共12個社會住宅，至今已有八德一號、二號及中路二號社宅人住、中路一號社宅預定10月入住之外，另8個施工社宅中，僅中壢一號社宅工程進度41%未延誤，其他八德三號、中路三號及四號、蘆竹一號及二號、平鎮一號、楊梅一號等7個社宅工程均延誤。

市府住發處分析，這7個施工社宅，大部分營造材料都已提前半年備妥，由於各地許多公、私部門工程都在搶工人，造成材料、技師齊備，因為營造工人缺工，蘆竹二號社宅硬體完成內部無法安裝工期延誤，各社宅工期受影響，八德三號、楊梅一號社宅工期延誤3%最高。

也因為7個社宅工期缺工延誤，桃園市審計處提出糾正，認為市府興建社宅進度不如預期、租金補貼分級制度尚待落實，應加速社宅供給及辦理各類住宅補貼。

住宅發展處長莊敬權表示，社宅工程施工以竣工前需要工人最多，目前各社宅工程大約延誤2%及3%不多，包商承諾疫情之後一定可以趕上工程進度，另租金補貼分級，今年中央已制定租金補貼分級，市府受理1.7萬戶適用分級補貼，預定明年1月可落實住民租金補貼措施改善。