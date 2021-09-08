苑裡鎮林森橋橋齡達半世紀 獲嘉邑行善團協助改建

苗栗縣苑裡鎮林森橋興建已50年，由於橋體老舊且狹窄不易會車，居民常反映行車不便，甚至在橋旁貼上「危橋」告示，苑裡鎮公所爭取改建，工程費預計1200萬元，興建案獲社團法人嘉義市嘉邑行善團的同意提供全額經費並協助施設，上午在鎮公所舉辦捐建儀式，工程預定明年6月底前完工，成為行善團在苗栗縣內捐建的第4座橋梁。

苑裡鎮公所指出，林森橋位於苑裡溪中溝支線排水，全長15公尺、寬僅5公尺，這座橋是鎮內水坡里、苑東里等數里居民往來的重要幹道，雖非列管的危橋 ，但橋建於1972年，橋體老舊且會車不易，甚至有人在橋旁貼上「危橋」的警示牌，顯示當地居民的憂慮，鎮公所有鑑於此，著手爭取辦理改建事宜，自籌155萬元作為橋梁改建地質鑽探、規畫設計及監造技術服務作業經費，改建工程經費估算約需1200萬元。

苑裡鎮長劉秋東指出，2年多前他與行善團在苑裡監造工程的一名志工聊起林森橋的改建需求，全案獲得行善團的關注，申請案歷經2年終於定案，感謝嘉邑行善團造福地方的善舉，林森橋是行善團在縣內起造捐建的第4座橋，也是全台第263座。