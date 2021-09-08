聽新聞
test
0:00 / 0:00
苑裡鎮林森橋橋齡達半世紀 獲嘉邑行善團協助改建
苗栗縣苑裡鎮林森橋興建已50年，由於橋體老舊且狹窄不易會車，居民常反映行車不便，甚至在橋旁貼上「危橋」告示，苑裡鎮公所爭取改建，工程費預計1200萬元，興建案獲社團法人嘉義市嘉邑行善團的同意提供全額經費並協助施設，上午在鎮公所舉辦捐建儀式，工程預定明年6月底前完工，成為行善團在苗栗縣內捐建的第4座橋梁。
苑裡鎮公所指出，林森橋位於苑裡溪中溝支線排水，全長15公尺、寬僅5公尺，這座橋是鎮內水坡里、苑東里等數里居民往來的重要幹道，雖非列管的危橋 ，但橋建於1972年，橋體老舊且會車不易，甚至有人在橋旁貼上「危橋」的警示牌，顯示當地居民的憂慮，鎮公所有鑑於此，著手爭取辦理改建事宜，自籌155萬元作為橋梁改建地質鑽探、規畫設計及監造技術服務作業經費，改建工程經費估算約需1200萬元。
苑裡鎮長劉秋東指出，2年多前他與行善團在苑裡監造工程的一名志工聊起林森橋的改建需求，全案獲得行善團的關注，申請案歷經2年終於定案，感謝嘉邑行善團造福地方的善舉，林森橋是行善團在縣內起造捐建的第4座橋，也是全台第263座。
鎮公所表示，林森橋工程將依「易淹水地區水患治理計畫」的河道治理計畫寬度進行施工，改建後總長約18至26.6公尺，寬度9公尺，以單跨不落墩方式建造，9月中旬開工後，預計明年6月底前完工。為配合即將進行的改建工程，縣府和鎮公所也共同挹注400萬元改善林森橋兩端全長約180公尺的既有道路，將由5公尺拓寬為8公尺，並稍微截彎取直讓道路更寬敞平順，屆時將與橋梁一同完成改善，讓附近居民及往來車輛擁有更安全、優質通行空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言