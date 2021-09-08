快訊

直播／幼兒園群聚確診Delta！內用、公有場館將關閉 侯友宜說明

台大麻醉護為「國內首起莫德納突破性感染」 院內千人篩檢陰性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗宣布跟進禁止中秋戶外烤肉 校園疫苗23日開打

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府宣布今年中秋縣內所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府宣布今年中秋縣內所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人，示意圖。記者胡蓬生／攝影

許多縣市已宣布中秋禁止在戶外公共場域進行烤肉活動，苗栗縣政府今天下午也跟進。縣長徐耀指出，縣民十分關心中秋是否開放烤肉，今年中秋縣內所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人，請縣民體諒及配合，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，共同嚴守社區防線。

苗栗縣衛生局表示，苗栗縣今日無新增新冠肺炎確診個案，迄今已48天無本土案例發生，累計本土病例549例、境外移入14例，其中3例死亡。近日因縣內出現確診者足跡，縣府分別在造橋、通霄設社區快篩站，昨天在造橋鄉大西村辦理新冠肺炎社區快速篩檢，共篩167人全數陰性，請鄉親安心；今天下午並於通霄鎮拱天宮第二停車場設置社區免費快篩站，對象為白東里2、3、4鄰及與確診個案16144有足跡重疊的民眾。

縣府今天並宣布縣內12到17歲國高中學生接種BNT疫苗，將從9月23日開打，由高中職、五專一至三年級先施打，如果中央疫苗足夠，偏鄉國中將同步啟動，衛生局已與教育處攜手安排學校與承作衛生所或醫院，進行造冊和安排施打事宜。教育處和學校，配合衛生單位將設置友善學生接種環境，規畫設置等待區、評估區和至少一處具遮蔽物的接種區。

苗栗縣政府宣布今年中秋縣內所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人，示意圖。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府宣布今年中秋縣內所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人，示意圖。記者胡蓬生／攝影

衛生局 烤肉 新冠肺炎

延伸閱讀

疫情不只亂中秋 醫師打醒烤肉夢：今年一樣無法跨年

採買免下車 愛買量販推「快取烤肉箱」 飯店星級美食秒上桌

疫情下迎中秋 飯店推外帶烤肉組合搶商機

黃偉哲透露本土確診比昨少一點 台南烤肉遵行這原則

相關新聞

苑裡鎮林森橋橋齡達半世紀 獲嘉邑行善團協助改建

苗栗縣苑裡鎮林森橋興建已50年，由於橋體老舊且狹窄不易會車，居民常反映行車不便，甚至在橋旁貼上「危橋」告示，苑裡鎮公所爭...

苗栗宣布跟進禁止中秋戶外烤肉 校園疫苗23日開打

許多縣市已宣布中秋禁止在戶外公共場域進行烤肉活動，苗栗縣政府今天下午也跟進。縣長徐耀指出，縣民十分關心中秋是否開放烤肉，...

竹北環北路、縣政二路口新闢右轉車道 舒緩交通壅塞

新竹縣竹北市台元園區就業人口逐年增加，通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量龐大，竹北市公所...

桃園龍潭中興路自來水管汰換施工 包商同意假日停工

桃園市龍潭中興路民豐一街至成功路口近2公里正進行自來水管線汰換工程，因為施工造成中興路噪音及塞車等問題，所在位置東興里里...

推動原民科學教育 清大打造基地

清華大學推動原住民族科學教育逾20年，今年規畫在清大校本部興建一座結合原住民族傳統竹工藝與現代化鋼構的竹屋，昨天開工，建...

代課師快篩陽性 竹縣首例預防性停課

新竹縣某國中一名代理教師前天在家自主快篩結果呈陽性，縣府教育處獲報後，緊急安排該名老師與有接觸的12名師生進行PCR採檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。