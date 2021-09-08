苗栗宣布跟進禁止中秋戶外烤肉 校園疫苗23日開打

許多縣市已宣布中秋禁止在戶外公共場域進行烤肉活動，苗栗縣政府今天下午也跟進。縣長徐耀指出，縣民十分關心中秋是否開放烤肉，今年中秋縣內所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人，請縣民體諒及配合，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域，共同嚴守社區防線。

苗栗縣衛生局表示，苗栗縣今日無新增新冠肺炎確診個案，迄今已48天無本土案例發生，累計本土病例549例、境外移入14例，其中3例死亡。近日因縣內出現確診者足跡，縣府分別在造橋、通霄設社區快篩站，昨天在造橋鄉大西村辦理新冠肺炎社區快速篩檢，共篩167人全數陰性，請鄉親安心；今天下午並於通霄鎮拱天宮第二停車場設置社區免費快篩站，對象為白東里2、3、4鄰及與確診個案16144有足跡重疊的民眾。