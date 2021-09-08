防止雙北垃圾入侵 桃園4里試辦專用垃圾袋

雙北垃圾費隨袋徵收，不少市民不買垃圾袋，改丟到鄰近的桃園。桃園4個里將在10月起試辦專用垃圾袋制度，桃園市長鄭文燦表示，防止垃圾入侵，環保局要全力以赴。

雙北垃圾費隨袋徵收，但桃園沒有，因此造成與新北交界的桃園地區被跨界丟垃圾，桃園市政府環保局規劃今年10月1日起在八德區大仁、大明里及龜山區迴龍、龍華4里試辦專用垃圾袋制度，防止外縣市垃圾入侵。

桃園市環保局表示，目前尚在與民眾宣導，屆時將發放專用垃圾袋，預計在施行1個月後、11月開始強制實施，屆時收垃圾將認袋，非專用垃圾袋就不收，試辦計畫預計實施至明年底。

鄭文燦今天上午主持市政會議後表示，這項措施主要是防止垃圾入侵，請環保局全力以赴；桃園第2座焚化廠觀音生質能中心目前正在試運轉，希望明年可以正式營運，解決桃園超量的垃圾問題。

鄭文燦表示，屆時觀音生質能中心如果還有餘裕，桃園4個垃圾掩埋場的打包垃圾等也要優先送去觀音，要在未來的幾年當中，把4個垃圾掩埋場的超量垃圾處理完畢。

鄭文燦表示，就廚餘的部分，觀音生質能中心1年可以處理5萬噸，另有2個廚餘發酵的堆肥場，請環保局輔導2個堆肥場的處理能量到達每天100噸，由於目前為了防範非洲豬瘟，中央下令9月1日至30日養豬場全面暫停使用廚餘養豬，因此堆肥廠的效率也要提高。