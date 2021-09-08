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竹市75歲1.4萬長者接種第2劑 林智堅：15日開打

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
第二劑AZ疫苗來了！新竹市長林智堅今天說，竹市75歲以上長輩接種第2劑AZ疫苗約1.4萬人，市府造冊已經完成，將於9日起陸續發送通知單給長輩。記者張裕珍／攝影
第二劑AZ疫苗來了！新竹市長林智堅今天說，竹市75歲以上長輩接種第2劑AZ疫苗約1.4萬人，市府造冊已經完成，將於9日起陸續發送通知單給長輩。記者張裕珍／攝影

第二劑AZ疫苗來了！新竹市長林智堅今天說，竹市75歲以上長輩接種第2劑AZ疫苗約1.4萬人，市府造冊已經完成，將於9日起陸續發送通知單給長輩，請晚輩與同住親友多幫長輩留意，預計15日起啟動接種長輩接種計畫，將花3天時間替長輩完成接種。

林智堅表示，竹市府已提早為全市1萬4888名符合資格長輩造冊，下周9月15、16、17日正式開打，陸續透過民政系統發放通知書，請長輩耐心等候，憑通知書到指定施打站施打。

竹市府指出，有關長輩施打第二劑疫苗，中央流行疫情指揮中心已公布第八輪疫苗開放AZ第二劑接種，包含75歲以上長者、洗腎患者及機構對象。

林智堅也強調，此次長輩打第二劑「三大貼心服務不變」，提供免費接送、到府施打，路途較遙遠長輩可撥打55688，預約疫苗計程車；行動不便長輩可撥打03-5624119預約復康巴士；長期臥床長輩致電03-5352615，申請到宅施打服務。

AZ疫苗 林智堅 患者

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