竹北環北路、縣政二路口新闢右轉車道 舒緩交通壅塞

新竹縣竹北市台元園區就業人口逐年增加，通往台元科技園區的環北路、中山路等道路交會五叉路口，尖峰時段車流量龐大，竹北市公所在縣政二路與環北路路口新闢兩處右轉專用車道，分散車流，目前已完工，後續計畫新建縣政二路至環北路高架橋，盼徹底解決塞車問題。

竹北市長何淦銘表示，中山路、環北路、縣政二路、中正東路交會的五叉路口，為通往台元科技園區、國道竹北交流道的要道，尖峰時段十分壅塞，中正國小學童穿越路口險象環生，因此研擬環北路與中山路路口道路交通改善工程。

為改善交通問題，除縣府交旅處先調整五岔路口車道配置，開放中山路紅燈右轉環北路，並調整增加環北路一段286巷綠燈秒數，減少停等車隊長度；竹北市公所也利用原提供人行道使用的道路用地，新闢縣政二路和環北路往中山路右轉的專用車道，使原本單一直行車道變成二線，人行道空間仍在。

其中，縣政二路自婦幼館到中山路口，長約70公尺；環北路從中正國小正門口到中山路口，長約50多公尺。另外，也將路口槽化島改善為無障礙人行道，提升友善交通環境。

何淦銘表示，市公所下一步是要在中山路這條平面道路之上，新建一條縣政二路至環北路的高架橋，讓直行車除了走平面道路也可以選擇走高架橋，且高架橋上不需等紅綠燈，藉此分散車流，目前正在向營建署爭取設計規劃費，通過後就可辦地方說明會，把地方的意見通通納入參考。