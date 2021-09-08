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幼兒園群聚板橋社區確診6人 侯友宜：即刻全面清空大樓

桃園龍潭中興路自來水管汰換施工 包商同意假日停工

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
徐玉樹（右）到現場了解施工情況，也請包商注意工地管理和減少噪音。記者鄭國樑／翻攝
徐玉樹（右）到現場了解施工情況，也請包商注意工地管理和減少噪音。記者鄭國樑／翻攝

桃園市龍潭中興路民豐一街至成功路口近2公里正進行自來水管線汰換工程，因為施工造成中興路噪音及塞車等問題，所在位置東興里里民有怨言，里長張健華向市議員徐玉樹反映，昨天現地會勘和協調。雖然工程必須在年底前完成，但是包商同意周六日暫停，平日工作時間也集中上午9點到下午4點，將民怨降到最低。

徐玉樹指出，自來水公司將原來的塑膠管汰換成延性鑄鐵管，希望徹底改善過去爆管的情況，但有不少住戶、用路人抱怨路況太差，甚至在夜間施工，讓他們十分困擾。

自來水公司施工範圍包括中興路民豐一街至成功路口，長度近2公里，原有的塑膠管線因為使用時間超過30年，每年都出現爆管情況，為徹底解決這項問題，特別利用政府纜線地下化工程還在進行，加封前施工換管。

龍潭中興路纜線地下工期展延到民國111年8月1日完工，工程完工之後兩年內不得施工，所以各管線單位趕在這段期間進場施工。徐玉樹說，施工期間是交通黑暗期，儘管民眾要體諒挺過這段黑暗期，才能迎接未來的繁榮，但是施工品質和工地管理不能打折，假日不施工與平日集中工作時間都是必要的。

自來水公司更換中興路水管，希望徹底解決老舊管線爆管問題。記者鄭國樑／翻攝
自來水公司更換中興路水管，希望徹底解決老舊管線爆管問題。記者鄭國樑／翻攝

桃園 塞車

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