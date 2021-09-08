桃園龍潭中興路自來水管汰換施工 包商同意假日停工

桃園市龍潭中興路民豐一街至成功路口近2公里正進行自來水管線汰換工程，因為施工造成中興路噪音及塞車等問題，所在位置東興里里民有怨言，里長張健華向市議員徐玉樹反映，昨天現地會勘和協調。雖然工程必須在年底前完成，但是包商同意周六日暫停，平日工作時間也集中上午9點到下午4點，將民怨降到最低。

徐玉樹指出，自來水公司將原來的塑膠管汰換成延性鑄鐵管，希望徹底改善過去爆管的情況，但有不少住戶、用路人抱怨路況太差，甚至在夜間施工，讓他們十分困擾。

自來水公司施工範圍包括中興路民豐一街至成功路口，長度近2公里，原有的塑膠管線因為使用時間超過30年，每年都出現爆管情況，為徹底解決這項問題，特別利用政府纜線地下化工程還在進行，加封前施工換管。