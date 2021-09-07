桃園消防局第二大隊今舉行布達 戴明杉：調任意義重大
桃園市消防局第二救災救護大隊，今天上午舉行新任大隊長戴明杉的布達典禮，消防局長謝呂泉親自主持表示，戴明杉此次從消防大四大隊調任至第二大隊，定能運用豐富經驗，帶領各分隊守護民眾；立法委員魯明哲及市議員周玉琴等民代也到場支持。
謝呂泉指出，第二大隊轄區消防工作災害類型複雜，戴明杉歷任救災救護指揮中心主任及第四救災救護大隊長，對本局及大隊勤業務有充分了解，定能帶領各分隊守護民眾。
魯明哲表示，戴明杉能來到第二大隊服務，對中壢楊梅的居民是個好消息，消防員防疫工作辛苦，戴的到來讓人安心。
戴明杉指出，服務36後來到第二大隊意義重大，期許自己能運用豐富學識經驗，並以身作則，提升救災效能、服務品質及執勤安全。
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