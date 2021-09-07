林智堅提新竹縣市合併 林右昌：任何討論應鼓勵

新竹市長林智堅拋出新竹縣市合併議題，基隆市長林右昌今天表示贊同，認為任何的討論都是健康且應該鼓勵。

林右昌今天在市務會議後記者會表示，國土規劃應有更高的思維，避免分散式討論縣市的行政區如何進一步調整課題，新竹市和新竹縣是個課題，其實北北基桃也是個課題。

林右昌指出，新竹市和新竹縣的竹北市其實是生活圈，就像基隆市、桃園市、新北市和台北市是個生活圈，兩者有異曲同工之妙，應該從區域發展、國土規劃角度思考行政區劃課題，「任何的討論，我覺得都是健康而且應該鼓勵」。

媒體詢問，林智堅提出「新竹縣市合併」是否為下次選舉鋪路？林右昌說，林智堅是名很有想法且執政成績非常亮麗的首長，不要什麼事都聯想到政治或選舉，他基本上贊成林智堅的想法，且凝聚共識需要時間，提出構想引發討論讓大家集思廣益，這是健康也是應該要做的事。