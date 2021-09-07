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振興觀光遇疫情亂流 桃市延長補助優惠期限

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市觀旅局延長景點買一送一活動的優惠使用期限。圖／翻攝自桃園觀光導覽網
桃園市觀旅局延長景點買一送一活動的優惠使用期限。圖／翻攝自桃園觀光導覽網

長榮機師確診新冠肺炎事件，不僅影響北科附工學生受教，也打亂桃園市政府振興觀光暖身計畫，目前觀光旅遊局正在推的桃園景點買1送1活動，使用期限從原本的2周延長成3周，而團客旅遊補助也放寬標準，可延後出團。

桃園市觀旅局為振興觀光，前後推出團客旅遊補助、優質行程踩線團和景點買1送1等三項活動，前2者是補助旅行社，後者則是針對自由行旅客，民眾只要上網參加觀旅局抽獎活動，就有機會享門票、體驗券買1送1，限量3萬名。

不過，桃園市觀旅局統計近2個周末景點旅遊人數，8月29日有12萬6148名，疫情爆發後，9月5日掉到9萬4307名，遊客不增反降。局長楊勝評表示，雖然看數字只降5%，但遊客人數已掉到前幾波疫情嚴重時的低點，可以說是「打回原形」。

楊勝評表示，景點買1送1活動上個月底已經起跑，6次抽獎機會已經抽了2次，但疫情管制突然加嚴，入館、入園都有人數限制，恐有部分中獎民眾沒機會使用優惠，因此將使用期限從原本的2周延長成3周。

另外，旅行社團客旅遊補助8月16日開放申請後迅速額滿，因應二級警戒加強措施，有部分旅行社因民眾擔心疫情和景點人流降載，暫緩出團計畫。對此，觀旅局也同意9月3日到9月9日已獲補助旅行社申請延後。

桃園市觀旅局延長景點買一送一活動的優惠使用期限。圖／觀旅局提供
桃園市觀旅局延長景點買一送一活動的優惠使用期限。圖／觀旅局提供

桃園 疫情 旅行社

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