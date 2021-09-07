桃園大溪員樹林市民活動中心啟用 1樓有公共托育

桃園市長鄭文燦今天中午出席大溪區員樹林市民活動中心啟用典禮，表示員樹林地區人口約1萬3000人，原先3個里共用三元市民活動中心為集會場所，明顯缺乏足夠的活動空間，市府協調交通部公路總局，活化員樹林道班房土地，設置員樹林市民活動中心，工程總經費4241萬元，打造地上2層建物。

新的員樹林市民活動中心規畫社區多功能集會空間、大型教室、里辦公室、社區廚房、會議室與公廁等合計300坪，社會局也運用1樓空間，委託財團法人三之三生命教育基金會，設置公設民營大溪員樹林社區公共托育家園，滿足年輕家庭的托育需求。

鄭文燦指出，相較於傳統市民活動中心，大溪員樹林市民活動中心緊鄰三元宮側面，在基地內也特別規劃180坪類公園空間，開放民眾使用，同時串連三元宮廟埕廣場，不僅整合成為全新的廟埕區域，也形成具有特色的活動中心，期盼透過小而美的員樹林市民活動中心，帶給在地居民更好的活動場所。