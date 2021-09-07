智能住宅租屋去 IOT物聯網技讓房客忘記帶鑰匙也免煩惱

來客資產管理股份有限公司（Likehouse）將IOT物聯網技術投入租屋市場，打造租屋族更安全的新選擇，不只房東及房客可以節省時間成本，做更有效的科技管理，租客就算忘記帶鑰匙也能線上補發免煩惱，來客資產創辦人王志桓表示，將創造更多媒合平台，開發智能住宅。

桃園市政府青年事務局安東青創基地輔導的團隊，將IOT物聯網技術結合套房雲端管理門禁及電表系統，讓房東線上管理，不僅可以了解電表數據，更可線上發配鑰匙給房客，讓彼此都方便，並運用租屋資訊的大數據資料庫，篩選行為不良紀錄的租客，降低房東風險。

來客資產創辦人王志桓表示，若要使用這套系統，房東及租客都需下載此款APP，通通鎖TTlock並註冊，假若房客忘記帶實體鑰匙或感應卡出門，房東可直接線上配發新鑰匙，讓房客進入，省去彼此時間。

王志桓原是消防員，因將閒置住宅出租，發現租屋市場糾紛頻傳，因此成立來客資產公司，憑藉熟悉消防設備、逃生動線探勘以及空間規劃，並針對老舊房屋進行評估及分析，已幫助超過100家的老舊建築房屋翻新，有別於傳統租屋市場，打造出自己的專屬品牌。