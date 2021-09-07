桃園2級警戒加嚴 景點買1送1券使用期限延長

桃園市提升2級加強警戒。桃園市政府今天調整振興暖身計畫期限，桃園景點買1送1券使用期限將延長為21天，2級加強警戒期間出發的團體旅遊補助團體可延後出團，且保留補助名額。

因應長榮航空機師及家人COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚事件，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布提升桃園市2級加強警戒至9月9日。

桃園市政府觀光旅遊局今天表示，「加倍愛桃園，景點買1送1」活動，自8月30日第1梯次登記開始，8月30日及9月6日2梯次共吸引超過86萬人登記。

桃園市觀旅局表示，第1梯次部分，8月31日已抽出1萬份景點買1送1券，原定使用期限為9月1日至9月14日，因應桃園市2級加強警戒，景點進行人流控管，將延長使用期限為21天，第1梯次將自動延長使用期限至9月21日，其餘梯次的使用期限也將延長為21天。

桃園市觀旅局表示，振興計畫中的「相揪來桃園團體旅遊補助」，自8月16日起受理旅行社申請出團補助，申請踴躍、候補梯次也額滿；桃園市2級加強警戒期間，旅行社如已獲9月3日至9月9日出團補助，可向市府申請延後出團，市府將在期限內保留原補助額度，待旅行社與旅客協調後續出團日期。