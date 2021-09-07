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桃園消防局郭百倫搶救、訓練科長建樹多 升第四大隊長

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
郭百倫升任第四大隊長，轄區民意代表今天出席布達祝賀。記者鄭國樑／翻攝
郭百倫升任第四大隊長，轄區民意代表今天出席布達祝賀。記者鄭國樑／翻攝

桃園市消防局第四救災救護大隊長今天布達，局長謝呂泉主持，

原第四大隊長戴明杉接任第二大隊長，第四大隊長由內外勤資歷完整的訓練科長郭百倫接任；原任第二大隊長陳文宗榮升局本部簡任技正。

謝呂泉表示，新任第四大隊長郭百倫警大65期及消防科學研究所碩士畢業，歷經消防局科員、分隊長、火調科、災管科技正、搶救科專員、副大隊長、搶救科長及訓練科長，職務歷練豐富，更於搶救科長期間推動救災安全策進，督辦火場安全訓練全局普訓，力推安全官訓練與制度成形、規畫車輛車組派遣專案，執行車輛裝備器材汰換更新，並推動車禍及重型救援訓練，率領消防局參與2017及2020年「全國車禍救援競賽」勇奪冠軍。訓練科長期間推動消防戰術體技能2.0版，促使同仁肌力、體能大幅提升，利於救災時的效能及續航力。

郭百倫消防局搶救科、訓練科長任內，推動多項勤務、體能訓練獲肯定。記者鄭國樑／翻攝
郭百倫消防局搶救科、訓練科長任內，推動多項勤務、體能訓練獲肯定。記者鄭國樑／翻攝

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