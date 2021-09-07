聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園消防局郭百倫搶救、訓練科長建樹多 升第四大隊長
桃園市消防局第四救災救護大隊長今天布達，局長謝呂泉主持，
原第四大隊長戴明杉接任第二大隊長，第四大隊長由內外勤資歷完整的訓練科長郭百倫接任；原任第二大隊長陳文宗榮升局本部簡任技正。
謝呂泉表示，新任第四大隊長郭百倫警大65期及消防科學研究所碩士畢業，歷經消防局科員、分隊長、火調科、災管科技正、搶救科專員、副大隊長、搶救科長及訓練科長，職務歷練豐富，更於搶救科長期間推動救災安全策進，督辦火場安全訓練全局普訓，力推安全官訓練與制度成形、規畫車輛車組派遣專案，執行車輛裝備器材汰換更新，並推動車禍及重型救援訓練，率領消防局參與2017及2020年「全國車禍救援競賽」勇奪冠軍。訓練科長期間推動消防戰術體技能2.0版，促使同仁肌力、體能大幅提升，利於救災時的效能及續航力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言