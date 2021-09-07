桃園大溪月眉休閒農業區亮點 環保貨櫃蓋遊客服務中心

桃園市長鄭文燦今天中午前往大溪區，出席月眉休閒農業區遊客服務中心揭牌儀式，並表示大溪月眉休閒農業區分2018年劃設成立，每年「桃園花彩節」藉由花海、裝置藝術、農事體驗創造許多人潮，具有相當高的觀光產值。

過去遊客服務中心在月眉社區活動中心，去年市府決定利用大漢溪右岸的公有土地，以貨櫃屋形式打造嶄新的「月眉休閒農業區遊客服務中心」，標誌著未來月眉休區發展體驗式農遊，並串聯周邊山豬湖生態公園、大溪老街、中庄生態池等景點，結合農事體驗、花彩節、農產品行銷增加收益，也讓孩子們多接近泥土、接近農業。