桃園大溪月眉休閒農業區亮點 環保貨櫃蓋遊客服務中心
桃園市長鄭文燦今天中午前往大溪區，出席月眉休閒農業區遊客服務中心揭牌儀式，並表示大溪月眉休閒農業區分2018年劃設成立，每年「桃園花彩節」藉由花海、裝置藝術、農事體驗創造許多人潮，具有相當高的觀光產值。
過去遊客服務中心在月眉社區活動中心，去年市府決定利用大漢溪右岸的公有土地，以貨櫃屋形式打造嶄新的「月眉休閒農業區遊客服務中心」，標誌著未來月眉休區發展體驗式農遊，並串聯周邊山豬湖生態公園、大溪老街、中庄生態池等景點，結合農事體驗、花彩節、農產品行銷增加收益，也讓孩子們多接近泥土、接近農業。
鄭文燦說，桃園農地面積高達約4萬8千公頃，為新竹及宜蘭農地面積總和，深具發展休閒農業的潛力，他上任後桃園從完全沒有休閒農業區，到今年已達標成立10個休閒農業區超過100家休閒農場。農委會休閒農業區評比桃園名列前茅，可見休閒農業區已成為桃園觀光旅遊的一大特色，大溪區目前已有月眉、康莊2大休閒農業區，中庄、百吉、草嶺溪等地點也正爭取劃設，各個休閒農業區都有不同特色，展現休區農業魅力。
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