「苗栗青年 I CAN I SHOW」徵選 提供展現才藝舞台

苗栗縣政府第二屆「苗栗青年 I CAN I SHOW」青年學生社團才藝徵選，提供青年社團展現才藝舞台，縣長徐耀昌、勞工及青年發展處長彭德俊等人今天廣邀高中職及大專院校學生社團參加選拔，即日至10月15日受理報名，將選拔出包含5組特色社團共12支隊伍，安排3場次的大型展演，希望藉徵選及後續展演，培養青年多元發展、激發創意思維。

徐耀昌、彭德俊、立委徐志榮太太王慧珍及縣議員余文忠、張佳玲、黎煥強等人，今天啟動「苗栗青年 I CAN I SHOW」青年學生社團才藝徵選活動，彭德俊簡指出，去年首次開辦徵選活動，獲得熱烈回響，由於不少社團向隅，因此今年提前並擴大宣導，廣邀縣內高中職及大專院校學生社團踴躍參與，期透過徵選，及後續的展演帶動青年從事健康休閒活動，啟發創意思維、肯定自我價值，提升學習興趣與領導能力，同時增進校際間的合作交流。

彭德俊表示，徵選的項目不拘形式，建議以動態演出為佳，時間3至5分鐘為宜，至多不超過8分鐘，即日至10月15日網路及紙本報名，預定10月30日邀請專業評審團隊在國立聯合大學禮堂評選，評分選拔出12組團隊安排後續參與展演，其中分數最高的前5名特色社團，主辦單位並規畫3場次大型展演，每場次有8組團隊進行表演，表演團隊可獲8000元至1萬元不等的演出費用。