竹縣擬設公共自行車 周末辦座談會凝聚共識

新竹縣目前沒有公共自行車系統，為強化公共運輸，新竹縣政府今年開始辦理公共自行車可行性評估規畫，委託中華大學規畫，預計在竹北、新豐、湖口、竹東4個鄉鎮提出初步規畫、構想，以民眾使用方便性作為設站的考量，本周末將舉辦地方座談會，確認規畫內容是否符合需求，凝聚共識。

縣府指出，第1場地方座談畫已於今年3月23日舉辦，先向立委、議員、各鄉鎮市長說明後續選定設置區位的原則，第2場為竹東竹北場、第3場為新豐湖口場，將於9月10、11日上午10點，在縣府2樓簡報室舉辦座談會。

交旅處長游志祥表示，第1期預計明年先在竹北市設站點，全竹北市預計將有50個站，並以中央轉運站如高鐵新竹站、台鐵竹北站為中心，學校、公園、社區大樓周邊也將設站方便通勤通學，接續在竹東、新豐、湖口等人口稠密區推動，解決都會區通勤、通學需求。

桃竹竹苗4縣市目前僅剩新竹縣沒有公共租賃自行車系統，為了盡速滿足民眾對公共自行車的需求，此案預計最快明年推動，除了考量通勤通學，也會爭取結合景點、公園等，期望藉由座談會，了解更多地方需求，提高未來完成設置後的使用率。