新竹縣市擬合併升格 楊文科：邀林智堅共拚修法

針對新竹縣市合併議題，新竹縣長楊文科今天表示，為讓縣市合併升格為台灣第七都（直轄市），他將主動邀集新竹市長林智堅與大新竹朝野立委會商，加速修法力拚第七都。

楊文科今天接受媒體訪問時表示，他的目標為讓新竹縣市合併升格為台灣第七都，感謝林智堅今天同意並支持他的看法。

楊文科指出，新竹縣市貢獻台灣稅收每年將近新台幣2000億元，在六都中起碼排名第四名，但繳納給中央的稅金，都被拿來建設其他直轄市（六都），且在中央統籌分配稅款的分配下，六都直轄市占71.02%，其餘16個縣市分配剩餘的29.98%，新竹縣僅能分配1.79%、約44億元，排名是全國倒數第2低。

楊文科表示，新竹縣市合併升格為第七都的關鍵，在於立法院的修法；因此，為了早日完成升格為第七都的目標，他將邀集林智堅與大新竹地區的朝野立委共同會商，討論如何加速修法時程。

楊文科說，若新竹縣市能合併升格為直轄市，不僅可以促進大新竹科技產業發展，也能讓鄉親獲得更幸福的生活。

被問到對於林智堅拋出此議題，是否有政治意圖？楊文科說，「真的不知道」，但新竹縣市合併是「大家共同的願望」，也強調新竹的科技產業在台灣是非常重要的地位。