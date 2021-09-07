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新北三重公托也停3天！21名陰性、75名幼兒健康管理中

幼兒園群聚案跡象「指向Delta」 家長進行血清抗體檢查

嚴防Delta病毒 竹市府：中秋禁公共場所烤肉

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導
因應Delta病毒二度入侵台灣，新竹市政府今天下午也宣布，中秋節不開放包括任何公共場所烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。記者張裕珍／攝影
因應Delta病毒二度入侵台灣，新竹市政府今天下午也宣布，中秋節不開放包括任何公共場所烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。記者張裕珍／攝影

因應Delta病毒二度入侵台灣，加上雙北校園陸續傳出確診消息，不少縣市今天相繼宣布取消中秋活動或停辦烤肉等，新竹市政府今天下午也宣布，中秋節不開放包括任何公共場所烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。

桃竹竹苗4縣市，桃園市長鄭文燦宣布的最早，上周就因應機師確診疫情，宣布中秋活動全面停辦，規範包含社區及社團，各風景區、河濱公園烤肉區也都不開放，防疫重點在於避免大規模群聚，至於居家烤肉若人數不多，不算違規。

新竹市則在上周先跟進強化二級警戒防疫措施，但中秋活動滾動檢討，今天中午府內經開會討論，確定將持續落實二級加強警戒措施，並宣布「中秋節不開放包括任何公共場所烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。」

烤肉 中秋節 新竹

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