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太嚇人 桃客專車轉彎甩飛女學生
桃園客運一輛學生專車昨天載學生下課回家，途中轉彎時，安全門突然開啟，一名女學生也同時被甩出車外，所幸事發當時後方沒有來車，女學生僅受皮肉傷。由於事故無人報警，原因正由桃園監理站釐清中。
據了解，事情發生在昨天傍晚5時許，桃客一輛客運載著學生從龜山區的壽山高中出發，車內有不少學生拉著吊環站著，原本都沒有異狀，但5時17分左右，客運右轉後，左側安全門也跟著打開，一名女學生也跟著被甩飛車外，背著地面跌坐在地。
知情人士表示，還好事發時沒有其他車子經過，也還好車子不是開在高速公路，否則後果不堪設想。
桃園客運證實確有此事，並表示事發第一時間已派人探視，女學生雙腳膝蓋破皮，無其他大礙，會持續關懷。
桃客表示，發生事情的大客車出廠大概10年，最近一次檢驗日是6月22日，檢驗均無異常，目前也不清楚事發原因，有待監理單位調查。另外，針對此次事件，桃客已經召回10多輛同款車檢查，確保類似事件簿會再發生。
桃客初步檢查出事車輛，尚不明安全門開啟原因，下午將運回監理站複查；監理單位指出，車輛行駛中發生異常或事故，可依照道路交通安全處罰條例處罰，如事故無人報警，後續可用公路法裁罰，業者有可能面臨9千元的罰款。
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