針對潘忠政5點聲明 桃市府已評估若危害藻礁將下令停工

潘忠政前天帶90位參與者觀看藻礁後，今天上午在臉書發出了5點藻礁公投推動聯盟聲明，希望桃園市政府、海委會及環保署應立即調查並勒令中油觀塘三接海事工程停工，聲明指出，近期持續發現大潭藻礁海灘出現藻礁礁體碎塊，更有汙泥覆蓋了藻礁孔隙，讓藻礁被活埋，希望政府機關能立即就聲明內容補救；桃園市政府回應表示，已開始評估大潭、白玉藻礁適當的保護方式，如經證實有嚴重影響藻礁生態之虞，市府將立即下令中油公司停工改善。

聯盟聲明表示，中油公司觀塘三接海事工程自2019年棧橋施工以來，聯盟志工持續發現大潭藻礁G1區的海灘出現藻礁礁體碎塊，至2020年中，大型沉箱施放以後，海灘的藻礁碎塊出現更多。今年二月，大潭藻礁G1、G2，甚至北邊的白玉藻礁沙灘也出現大量的藻礁碎塊，這是過去不曾發生的狀況，研判就是三接海事工程挖掘傷及藻礁，這些藻礁經不起海流沖擊化成碎塊沖積到附近海域沙灘。

更進一步指出，大型沉箱需要穩固，中間必須有填方，近期志工發現這些所填土方未經包覆就直接倒入沉箱填塞，導致汙泥外溢，再經海流推送，造成目前大潭藻礁G2區到處都是汙泥覆蓋。導致海洋生物育嬰房的藻礁孔隙被堵塞，生物等於因此失去家園，此處的一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚更是悽慘，因為他們無法移動，只能默默的被汙泥重壓、活埋。