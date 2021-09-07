新竹五峰縣道122將施工改善 以截彎取直蓋新橋跨山溝

新竹縣五峰鄉縣道122線桃山隧道前500公尺處，因路幅狹小、坡度及彎道大，且上邊坡有土石流潛勢溪流穿越，容易受天災影響，將以新建橋梁跨越山溝的方式截彎取直避開，預計年底就會發包工程，2023年上半年完工；明天將在五峰鄉公所辦理基本設計地方說明會，縣府也邀請民眾提供建議作為後續細部設計的參考。

新竹縣政府將縣道122線43.5K五峰鄉路段改善工程列為縣府十大交通建設之一，已成功爭取交通部公路總局核定補助3億9016萬元進行改善工程，明天（8日）將在五峰鄉公所辦理基本設計地方說明會。

楊文科表示，縣道122線的南清公路是五峰鄉主要聯外道路，也是進入清泉、張學良故居、三毛故居、清泉吊橋及溫泉等風景點的主要道路，路寬約6公尺的雙向道路，但常因天災導致道路坍塌，造成當地居民及遊客出入不便。

縣道122線43.5K改善工程將是五峰鄉歷年規模最大的補助工程，以道路截彎取直方式，增設跨越坑溝的新橋，並配合現況地形，適度抬升引道縱坡，新闢橋梁長約235公尺、橋寬10公尺，採雙向2車道配置。