桃園廚餘變有價有機肥料太多 業者：免費全市農民取用

全國9月起起禁用廚餘養豬一個月防範非洲豬瘟，桃園市清潔大隊一周來清運約600噸廚餘，送至觀音區泓橋環保科技公司快速醱酵分解為有機肥料，未來該廠突然激增約150噸有機肥料無處堆置， 泓橋環保科技今天上午表示，該廠生產有機肥料，將請市府協助載運外送，廠方也決定，免費提供全市有需要的農民、農場來載運使用有機肥料。

泓橋環保科技董事長張永煬表示，該廠每天平均可處理60噸廚餘，因為政府宣布養豬場禁用廚餘，桃園市大約一天90噸廚餘進來，該廠加班處理，平均60噸廚餘可分解轉化為15噸有機肥料，一周來該廠大約增加150噸有機肥料在廠區一時堆置太多。

以該廠處理廚餘酵素分解轉化為有機肥料，每公斤2元，相較市售有機肥料、市價每公斤8至16元，價格便宜許多。張永煬表示，該廚餘生產的有機肥料，原本免費觀音農友使用，如今有機肥料激增，站在回饋鄉親立場，廠方決定免費提供全市農民、農場載運使用，並希望市府單位協助載運給需要農場使用，增加農產作物產值。

市政府環保局表示，該局之前與泓橋環保科技公司達成協議，可以幫忙處理載運廚餘生產的有機肥料，由於有機肥料可以轉售收益，如果泓橋環保科技的有機肥料提出處理需求，該局就會協助處理。