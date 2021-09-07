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桃園培育278位青農 農委會、經濟部皆有創業、生產貸款

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
劉威佑獲選農委會百大青農。圖／桃園市農業局提供
劉威佑獲選農委會百大青農。圖／桃園市農業局提供

桃園市長鄭文燦今天訪視青農劉威佑經營的鮮一有機農場，指出桃園是北部重要的農業生產區，以發展精緻農業為重點與培育青年從農，投入培訓青年從農輔導計畫，至今年共培育278位青農，還輔導桃園青年農民聯誼會，會員已達680人。

鄭文燦也宣導青農紓困貸款、青年創業及啟動金貸款，表示疫情期間政府推動各項紓困貸款、優惠利息補貼，方便青農取得營運所需資金。

劉威佑獲選農委會百大青農，也是桃園市青農聯誼會龍潭區分會長，農場經營面積2.5公頃，經營「鮮一」農產企業社品牌，提供安全、健康、新鮮的生鮮蔬菜宅配服務。有機農場在經營初期也面臨資金的困境，因為有青年從農貸款的資金，讓農場經營能無後顧之憂，這次疫情影響農產銷售通路，為挹注農業經營者取得營運所需資金，方便快速取得貸款，農委會推動各項農業專案貸款，包括放寬貸款對象、調降利率、提高額度等措施。

鄭文燦說，農民貸款增列青壯年農民45歲至55歲以下年齡層，且申貸前3年都有農業生產事實，符合特定條件的壯年農民為貸款對象，每人最高貸款額度500萬元，周轉金最高100萬元，200萬元額度於5年貸款期間免息；獲百大青農者，最高貸款1000萬元，周轉金200萬元，500萬元於5年貸款期間免息。目前桃園市農民申請各項農業紓困貸款件數已達4043件，金額14億2392萬元，青壯年從農貸款件數也達141件，核准金額2億1280萬1056元，有需求農民可向各區農會諮詢和申請。

農業局表示，經濟部也推出青年創業及啟動金貸款，針對5年內設立的公司、商業登記等事業，負責人年滿20歲至45歲青年，可以申請100萬元以下創業貸款「免企劃書、免擔保、7天審貸、補貼5年利息」，申請期限延長至今年12月31日。桃園市獲貸4938件，獲貸金額計35億3800萬元，提供創業青年資金需求。

鄭文燦說明各種青農貸款。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦說明各種青農貸款。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（中）參觀有機蔬菜栽培，肯定青農種植高品質蔬菜熱銷。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（中）參觀有機蔬菜栽培，肯定青農種植高品質蔬菜熱銷。記者鄭國樑／攝影
鄭文燦（中）和立委參觀鮮一有機農場，讚賞桃園青農種植技術和行銷。圖／桃園市農業局提供
鄭文燦（中）和立委參觀鮮一有機農場，讚賞桃園青農種植技術和行銷。圖／桃園市農業局提供

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