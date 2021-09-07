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醫師公會前線支援防疫 又捐156萬值班補助回饋社會

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市醫師公會理事長邱國華（左）、新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文（右）今聯合捐出公會「值班補助」，助竹市社福機構團體及弱勢家庭。圖／新竹市政府提供
新竹市醫師公會理事長邱國華（左）、新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文（右）今聯合捐出公會「值班補助」，助竹市社福機構團體及弱勢家庭。圖／新竹市政府提供

防疫期間，新竹市醫師公會及牙醫師公會至前線支援新竹市社區篩檢站、疫苗施打站，今聯合捐出「值班補助」156萬6000元，希望幫助竹市社福機構團體及弱勢家庭，約3000人受惠，並由市長林智堅代表受贈。

社會處表示，這筆捐款將提供給社福單位，用以協助更多受疫情影響與救急的民眾，也幫助弱勢孩童添購開學用品，也向民眾呼籲，期待拋磚引玉的義行，能號召更多愛心。

林智堅說，感謝醫師、牙醫師公會與護理人員，一同在疫情期間完成多項任務，包括5天內成立第一座社區篩檢站、24小時完成專責疫苗施打站、18小時完成竹科專案篩檢站等，這次更捐出補助，以實際行動幫助弱勢，讓城市充滿溫暖。

林智堅指出，疫情期間竹市成立國軍醫院社區篩檢站，新竹市醫師公會理事長邱國華是計劃中的關鍵人物，他以身作則投入篩檢站工作，還說服更多醫師加入。之後竹科專案篩檢站成立也是邱國華帶著許多醫護人員協助，不僅守護市民健康，也守護台灣重要的半導體產業。

邱國華表示，非常感動竹市醫師們的愛心，在疫情中醫師們也受到影響，大家還是伸出援手，提供善款給日子更難過的民眾，這種情懷永遠有溫度，也是善的連動與循環！」

新竹市牙醫師公會理事長藍鴻文表示，疫情期間發現有許多人過得很辛苦，也有許多社福團體募不到經費，而醫師的使命就是聞聲救苦，盼透過這筆善款盡可能幫助更多人。

醫師 篩檢站 疫情

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