快訊

基隆也強化2級警戒 林右昌：中秋公共場所禁烤肉

藍白合沒戲？柯P堅走自己的路 國民黨怕被蠶食成「小藍」

鄰近長榮！南崁里多人收到細胞簡訊 桃環保局擴大消毒

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
蘆竹區南崁里多位里民收到「細胞簡訊」，桃園市環保局今天動員蘆竹清潔隊10名防疫消毒人員及2輛砲霧式消毒車擴大消毒，避免防疫破口進入社區。圖／桃園市環保局提供
蘆竹區南崁里多位里民收到「細胞簡訊」，桃園市環保局今天動員蘆竹清潔隊10名防疫消毒人員及2輛砲霧式消毒車擴大消毒，避免防疫破口進入社區。圖／桃園市環保局提供

長榮機師爆出突破性感染，鄰近長榮航空大樓的蘆竹區南崁里民抱怨收到「細胞簡訊」，卻不見社區全面大消毒，居民都相當緊張。桃園市環保局今天動員蘆竹清潔隊10名防疫消毒人員及2輛砲霧式消毒車，穿梭在長榮大樓周邊的南崁里及南榮里擴大消毒，避免防疫破口進入社區。

南崁里鄰近長榮航空大樓，里長邱顯助表示，靠近長榮航空大樓的社區大樓約有800個住戶，很多人都收到細胞簡訊，讓居民相當緊張，只能呼籲里民「有症狀才篩檢」，並希望長榮加強機師內部管理。

環保局長呂理德表示，為避免疫情擴大，環保局繼昨日於北科附工及鄰近7里消毒後，今日再針對長榮大樓附近的南崁里及南榮里公共區域擴大消毒，並呼籲民眾利用酒精或稀釋後的漂白水加強擦拭門把、常用開關按鈕跟桌椅，做好自身防護。

長榮 機師 細胞簡訊

延伸閱讀

居民憂機組員常出入 長榮大樓周邊鄰里大消毒

附幼傳個案 板橋停課國小進行消毒

機師染Delta病毒 指揮中心：足跡熱點部署醫療資源

張雅琴主播檯大暴走！怒轟長榮染疫機師是「狗屎」

相關新聞

桃園養豬業憂黑戶用廚餘崩盤 市府追查養豬黑戶納管

全國9月起起禁用廚餘養豬一個月防範非洲豬瘟，桃園市府農業局一周來，至全市農業區稽查養豬黑戶，桃園市養豬協會理事長曾文湖今...

桃園培育278位青農 農委會、經濟部皆有創業、生產貸款

桃園市長鄭文燦今天訪視青農劉威佑經營的鮮一有機農場，指出桃園是北部重要的農業生產區，以發展精緻農業為重點與培育青年從農，...

醫師公會前線支援防疫 又捐156萬值班補助回饋社會

防疫期間，新竹市醫師公會及牙醫師公會至前線支援新竹市社區篩檢站、疫苗施打站，今聯合捐出「值班補助」156萬6000元，希...

大新竹縣市合併拚選舉？鄭文燦：提高治理層級方向正確

新竹市長林智堅提出縣市合併大新竹的概念，桃園市長鄭文燦今天上午表示，合併可以提高競爭力，新竹縣市共同生活圈不管在交通或居...

持五倍券至桃園7大藝文場所消費 滿額送電影票

行政院將發放振興五倍券促進內需消費，桃園配合五倍券發放加碼推出振興計畫，預計10月推出「桃園挺文創送你看電影」活動，只要...

台聚集團近百萬元助學 贊助頭份國中成立音樂種子學校

台聚教育基金會、善耕365基金會攜手合作，在苗栗縣頭份國中成立全縣第一所「善耕365音樂計畫」種子學校，並捐贈數位教具i...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。