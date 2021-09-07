鄰近長榮！南崁里多人收到細胞簡訊 桃環保局擴大消毒

長榮機師爆出突破性感染，鄰近長榮航空大樓的蘆竹區南崁里民抱怨收到「細胞簡訊」，卻不見社區全面大消毒，居民都相當緊張。桃園市環保局今天動員蘆竹清潔隊10名防疫消毒人員及2輛砲霧式消毒車，穿梭在長榮大樓周邊的南崁里及南榮里擴大消毒，避免防疫破口進入社區。

南崁里鄰近長榮航空大樓，里長邱顯助表示，靠近長榮航空大樓的社區大樓約有800個住戶，很多人都收到細胞簡訊，讓居民相當緊張，只能呼籲里民「有症狀才篩檢」，並希望長榮加強機師內部管理。

環保局長呂理德表示，為避免疫情擴大，環保局繼昨日於北科附工及鄰近7里消毒後，今日再針對長榮大樓附近的南崁里及南榮里公共區域擴大消毒，並呼籲民眾利用酒精或稀釋後的漂白水加強擦拭門把、常用開關按鈕跟桌椅，做好自身防護。