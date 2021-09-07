桃園養豬業憂黑戶用廚餘崩盤 市府追查養豬黑戶納管

全國9月起起禁用廚餘養豬一個月防範非洲豬瘟，桃園市府農業局一周來，至全市農業區稽查養豬黑戶，桃園市養豬協會理事長曾文湖今天上午表示，桃園的廚餘養豬場都已禁用廚餘養豬，仍有一些19頭以下的未列管養豬場「黑戶」，使用路邊收取廚餘養豬，一旦吃到不明來源肉品的廚餘後發病，將帶來養豬場「崩盤」，請市府加強勸導、取締和補助輔導，保護養豬產業。

市政府農業局表示，自9月起一周來，該局到各養豬場轄區，針對全市已列管的廚餘、飼料養豬場318家之外的養豬場「黑戶」，展開稽查行動，至今查獲3家養豬場「黑戶」，使用植物性豆製品、未使用廚餘養豬，後續會輔導黑戶納入列管，並持續稽查養豬場黑戶禁用廚餘。

曾文湖表示，全市165家廚餘養豬場均禁用廚餘養豬，該協會擔心一些19頭以下的小養豬場、未列管黑戶，為貼補家計，如果使用路邊回收裝桶等不明來源廚餘而發病，將造成整個養豬場崩盤，建議政府成立統一蒸煮中心，將廚餘利用生物技術管控、製作液態飼料，不會浪費食材，也讓設備不夠、不符經濟效益的養豬場，透過統一蒸煮中心監控使用，保護養豬安全。