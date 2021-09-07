關懷警消勤務安全 桃園嘉義同鄉會捐贈酒精噴罐4萬支

全國疫情至9月20日前持續二級警戒，桃園市嘉義同鄉會關懷警消勤務安全，集會內71位鄉親長輩之力，今至桃園市警察局、消防局等6單位捐贈酒精噴罐共4萬支，希望拋磚引玉號召各界一起挺警消。

桃園市嘉義同鄉會今天上午在理事長陳建安帶領下，至桃園市政府警察局及消防局、警察專科學校、保一警察總隊、保六警察總隊、三軍總醫院、國道警察第六大隊等6單位，捐贈防疫酒精噴瓶4萬支。

陳建安表示，桃園市嘉義同鄉會的71位鄉親們感念警消弟兄在疫情第一線奮戰，不畏病毒肆虐，尤其救護人員一旦接獲COVID-19專案勤務時，更須忍耐炙熱高溫辛苦著裝，將民眾送至醫療院所接受治療，十分辛苦；而防疫酒精噴瓶是每天都會用到的必需品，保障第一線防疫同仁的安全，更需要充足準備。