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持五倍券至桃園7大藝文場所消費 滿額送電影票

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園預計10月推出「桃園挺文創送你看電影」活動，只要民眾到7大藝文場館消費累計滿800元以上，且其中含1筆振興券消費，就可免費兌換1張影城電影票。圖／桃園市文化券提供
桃園預計10月推出「桃園挺文創送你看電影」活動，只要民眾到7大藝文場館消費累計滿800元以上，且其中含1筆振興券消費，就可免費兌換1張影城電影票。圖／桃園市文化券提供

行政院將發放振興五倍券促進內需消費，桃園配合五倍券發放加碼推出振興計畫，預計10月推出「桃園挺文創送你看電影」活動，只要民眾到7大藝文場館消費累計滿800元以上，且其中含1筆振興券消費，就可免費兌換1張影城電影票。

文化局文化發展科長黃蘭燕指出，只要民眾持五倍券到七七藝文町、南崁兒童藝術村、壢小故事森林、壢景町、馬祖新村、大溪木藝生態博物館及桃園展演中心等7大藝文場館，跨館消費累計滿800元，就可憑發票線上登錄，免費兌換隨機影城電影票1張。

文化局預計提供2100張免費電影票，數量有限換完為止，目前合作的影城有6家，包括八德廣豐新天地的國賓影城、桃園統領的威秀影城、歡影城股份有限公司、桃園新光影城、威尼斯影城、9月底將開幕的喜樂時代影城。

黃蘭燕說，桃園挺文創送你抵用券活動則是消費累計滿200元，即可兌換該場館下次消費抵用券100元，希望刺激民眾到市內藝文場館消費，而許多藝文團隊因疫情導致演出機會減少，市府透過免場租、多補助、實體及線上交錯等方式，配合各地小型展演，讓表演團隊能夠渡過疫情挑戰。

桃園 電影 疫情

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