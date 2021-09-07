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台聚集團近百萬元助學 贊助頭份國中成立音樂種子學校

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
台聚教育基金會、善耕365基金會攜手合作，在苗栗縣頭份國中成立全縣第一所「善耕365音樂計畫」種子學校，昨天並捐贈近百萬元興學、防疫。圖／頭份國中提供
台聚教育基金會、善耕365基金會攜手合作，在苗栗縣頭份國中成立全縣第一所「善耕365音樂計畫」種子學校，昨天並捐贈近百萬元興學、防疫。圖／頭份國中提供

台聚教育基金會、善耕365基金會攜手合作，在苗栗縣頭份國中成立全縣第一所「善耕365音樂計畫」種子學校，並捐贈數位教具iPad平板31台、無線基地台1台，及漂白水、隔板材料等物資，總值近百萬元，做為音樂推廣、數位教學、防疫安全之用，合唱團要讓學生唱出自信，訓練好的品德及團隊合作。

昨天捐贈儀式由台聚教育基金會執行秘書陳昱彬、頭份國中校長鍾萬煋共同簽約，學校並致贈感謝狀，台聚教育基金會執行秘書陳昱彬說，感謝鍾萬煋對數位教學的推廣不遺餘力，及支持「不挑選學生、不為比賽而唱」音樂計畫的理念，希望透過合唱團的成立，及一年一度的善耕365公益音樂節，陪伴學生成長，增加學習動機，建立自信心，此外，捐贈平板電腦是希望教學翻轉，讓學習更增添利器。

鍾萬煋表示，感謝台聚教育基金會及各方的鼎力協助，尤其校友黃美芬的牽線，終於讓音樂種子學校在頭份國中成立，配合平板的捐贈，不僅充實教學設備，也讓學校朝向更多元化的發展，更企盼藉由此次基金會的拋磚引玉善舉，能獲得更多企業共同支持學校辦學。

善耕365基金會執行總監黃妍庭指出，這次與台聚教育基金會攜手合作，在苗栗縣成立第1所「善耕365音樂計畫」種子學校，希望透過「音樂合唱」對孩子產生正面的影響，讓學生唱出自信，唱出挑戰自我的勇氣、訓練學生好的品德及團隊合作。

總務賴萱和主任說，開學之際，台聚集團旗下的華夏海灣塑膠公司有感市面防疫隔板缺貨，特別捐贈一批硬質透明膠布材料、漂白水，供學校DIY製作簡易檔板及消毒之用，讓校園防疫多一層保障。

台聚教育基金會、善耕365基金會攜手合作，在苗栗縣頭份國中成立全縣第一所「善耕365音樂計畫」種子學校，昨天並捐贈近百萬元興學、防疫。圖／頭份國中提供
台聚教育基金會、善耕365基金會攜手合作，在苗栗縣頭份國中成立全縣第一所「善耕365音樂計畫」種子學校，昨天並捐贈近百萬元興學、防疫。圖／頭份國中提供
台聚教育基金會、善耕365基金會攜手合作，在苗栗縣頭份國中成立全縣第一所「善耕365音樂計畫」種子學校，昨天並捐贈近百萬元興學、防疫。圖／頭份國中提供
台聚教育基金會、善耕365基金會攜手合作，在苗栗縣頭份國中成立全縣第一所「善耕365音樂計畫」種子學校，昨天並捐贈近百萬元興學、防疫。圖／頭份國中提供

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