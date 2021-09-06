中油桃園煉油廠捐防疫物資 關懷華山基金會長輩
新冠疫情持續影響各行各業，直接衝擊許多社福團體。桃園煉油廠與華山基金會今日上午舉行「關懷弱勢睦鄰防疫宣導活動」，由煉製事業部副執行長陳正喜率隊，前往華山社會褔利慈善事業基金會，贈送1300組洗碗精、洗衣精等防疫物資。
桃園煉油廠除捐贈中油生技產品，也提供年長者餐具及環境清潔、消毒等實用防疫物資，透過華山基金會全桃園設立16個愛心天使站，轉送給全桃園超過1000名的年長者。
陳正喜表示，華山基金會在全台各鄉鎮都有據點，除此次捐贈防疫物資外，煉油廠也有許多同仁擔任志工，未來將持續參與華山照顧弱勢年長者的服務行列。
華山基金會桃園市站長賴瑩潔表示，這些防疫物資將於中秋節前送到每一位年長者手中，由於連續兩年受到疫情影響，華山過去舉辦的中秋K歌、寒士尾牙等活動都無法舉行，但基金會仍會協助長者預約疫苗、陪同就醫，並透過電話關懷獨居年長者。
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