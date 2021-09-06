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桃園飯店旅館疫情重創慘 1旅館轉售28家申請減徵房稅

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市28家飯店旅館被迫關樓停用，向市府地稅局（見圖）申請減徵房稅360萬元降低損失。記者曾增勳／攝影
桃園市28家飯店旅館被迫關樓停用，向市府地稅局（見圖）申請減徵房稅360萬元降低損失。記者曾增勳／攝影

疫情衝擊，桃園市飯店旅館受創嚴重、業績跌落谷底，1家旅館關閉轉售，高達28家飯店旅館被迫關閉樓層停用，業者餐飲樓層幾乎全部停止營業，向市府地方稅務局申請減徵房屋稅360萬元降低損失，桃園市旅館公會請政府擴大紓困和補助旅遊方案救觀光，市府觀旅局今天下午表示，為延長今年4月至7月的觀旅業紓困補助，將向中央爭取紓困延至振興券推出前，至10月振興券推出後，再爭取中央推動去年秋冬住房補助方案，協助飯店、旅館業度過難關。

市府地稅局表示，疫情影響，至今年6月底，桃園市飯店旅館業28家向該局申請關閉樓層停用減稅，總共減徵房屋稅360 萬元，減少負擔，另外因為疫情辦理停業的休閒農場、保齡球館、指壓按摩、健身房、高爾夫球場、釣魚、釣蝦場、遊樂園等其他行業2837家申請減徵房屋稅達1400萬元。

桃園市旅館公會理事長邱照進指出，疫情以來，飯店旅館業很慘，多數經營餐旅宿的業者難以為繼，桃園1家旅館直接退出市場轉售，許多業者只好關樓停用節省開銷，至今多數業者餐廳尚未復業，目前防疫旅館員工打過疫苗，其他一般住宿旅館員工未打疫苗，請政府幫助普及疫苗施打，希望比照去年安心旅遊補助方案及擴大紓困。

桃園市大溪老街（見圖）各大景點冷清，28家飯店旅館被迫關樓停用，申請減徵房稅360萬元降低損失。記者曾增勳／翻攝
桃園市大溪老街（見圖）各大景點冷清，28家飯店旅館被迫關樓停用，申請減徵房稅360萬元降低損失。記者曾增勳／翻攝

桃園 疫情 減徵

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