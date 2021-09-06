榮興劇團入圍傳藝金曲3獎項 徐耀昌預祝開紅盤

苗栗縣榮興客家採茶劇團以客家大戲「一夜新娘一世妻」入圍第32屆傳藝金曲獎3大獎項，縣長徐耀昌接見表揚肯定在地團隊深耕客家戲曲文化，預祝入圍獎項全都順利入袋。

第32屆傳藝金曲獎入圍名單日前揭曉，榮興劇團同時入圍3大獎項，其中客家大戲「一夜新娘一世妻」入圍最佳團體演出獎，榮興工作坊入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎，而劇團總監鄭榮興也入圍最佳音樂設計獎。

傳藝金曲獎成立以來，榮興客家採茶劇團年年入圍並獲獎，堪稱傳藝金曲「常勝軍」，苗栗縣長徐耀昌今天在縣府接見劇團總監鄭榮興、榮興工作坊負責人鄭漪珮及劇團副導演胡宸宇，頒發獎牌表揚團隊在薪傳客家文藝的傑出表現及貢獻，也祝福今年入圍的3獎項全壘打，皆能順利入袋。

徐耀昌表示，榮興劇團深耕、推廣客家戲曲文化逾30年，是苗栗縣無形文化資產中傳統藝術類「採茶戲」的保存團體，並隨著時代蛻變，力求突破、創新、接地氣，資深藝師帶領年輕新秀，老幹新枝同台演出，發揚客家文化不遺餘力，更將客家戲曲推向國際舞台，是「苗栗之光」。

鄭榮興指出，保存傳統戲曲文化精髓的同時，呈現方式可以多元、求新求變、與現代元素結合，令人耳目一新，觀眾接受度也更高，有人覺得他跨界的作法「賭很大」，他則認為這是兼顧傳統與創新；在「一夜新娘一世妻」中，鄭榮興也嘗試讓傳統樂器演奏出現代流行風格的戲曲音樂。

苗栗縣文化觀光局長林彥甫說，「一夜新娘一世妻」是描述日治時期一群農村小人物的喜怒哀樂及內心情感，面對殖民統治教育、傳統禮教及流言蜚語等時空環境下，活潑又能幹的農村女孩「春妹」如何成為一夜新娘的感人故事。

第32屆傳藝金曲獎獎項主要分為出版及戲曲表演兩大類，今年共有91組入圍者及43件精彩作品入圍，同台角逐18個獎項，頒獎典禮預計10月9日晚間舉行。