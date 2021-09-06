丟出縣市合併議題 林智堅PO文縣市分家是歷史插曲

新竹市長林智堅任期將滿，其去向備受關注，原本傳出他恐揮軍北上投入明年桃園市長選戰，他卻在上周開記者會挑明「不打算到桃園參選」，今天又忽然拋出倡議新竹縣、市應合併的「大新竹」願景議題，在地方與網路燒起一片討論，外界推測這恐是替下一次選舉鋪路，但林智堅仍未鬆口，強調這是公共議題，希望大家不要做過多的選舉聯想。

林智堅今在臉書PO文，指大新竹是台灣的戰略城市，縣市合併為時勢所趨，他提到，回顧過去的歷史，清朝的淡水廳、日治時期的新竹州、國民政府來台，大新竹本來就是共同生活圈，縣市分家是歷史的插曲，合併則是必然。

另外，過去的城市治理經驗上，無論是交通建設，像是大新竹輕軌或是環境議題，還是都市發展、防疫工作都需要透過縣市合作一起來解決。

林智堅提到，縣市合併最重要的一點在於竹科，由於竹科是全球最重要的半導體產業聚落，特別是美中貿易戰，全球供應鏈重組，更突顯台灣半導體產業的重要性，讓大新竹成為半導體地緣政治的心臟地帶，無論是美國的國防工業，或是德國的汽車產業，都需要台灣的半導體。

竹科產值超過1兆元，佔總體GDP的5%，大新竹不只是台灣經濟成長的引擎，也是台灣推動外交工作的戰略夥伴，因此他任內積極與中央合作推動竹科X基地，讓產業持續扎根、升級，帶來人口紅利，讓城市生生不息，不只這樣，大新竹更是台灣重要的國防軍事要塞，不只有1個空軍基地，也有2個裝甲旅駐守，捍衛台灣的安全。