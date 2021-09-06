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六福村推萬聖節鬼怪露營 邀民眾揪團試膽

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
揪團壯膽玩萬聖，六福村鬼怪露營線上開賣。圖／六福村提供
揪團壯膽玩萬聖，六福村鬼怪露營線上開賣。圖／六福村提供

新竹縣六福村主題樂園經典口碑的萬聖節墓碑鎮活動，將在9月18日回歸，園區搭配檔期推出別開生面、越夜越嗨的「鬼怪露營」，要讓民眾感受絕無僅有的特殊露營體驗，即日起開放線上限量搶訂。

六福村行銷經理黃淑芳表示，每年萬聖節墓碑鎮都是園區年度重點活動，今年特別規劃搭配鬼怪露營讓遊客夜宿遊樂園，限量釋出兩種不同體驗，選擇入住猛鬼搖滾區，夜間能出其不意遇鬼來襲，適合大膽喜歡刺激挑戰的遊客；有小孩的家庭則建議入住親子南瓜區，不用擔心有嚇人的猛鬼，還能變身可愛小萌鬼。」

鬼怪露營提供兩梯次選擇，第一梯9月25至26日、第二梯10月16日至17日，每梯次全額限量50組，並提供3方案選擇，包含「搖滾猛鬼二人套票8800元(原價9999元)」、「搖滾猛鬼四人套票1萬4999元(原價1萬9999元)」、「親子南瓜四人套票1萬4999元(原價1萬9999元)」專案內容包含帳篷、桌椅組、睡袋、延長線、充氣床墊、六福村門票、早晚餐、萬聖主題紀念商品等。

露營不只是露營，還能參加特殊體驗活動，像是鬼王設施驚悚伴遊、星空萌鬼旋轉木馬、日出動物園以及萌鬼大遊行訓練所；猛鬼搖滾區規劃有猛鬼入侵鬼怪驚嚇專屬活動，親子南瓜區有猛萌鬼時裝秀以及夜間版不給糖就搗蛋。更多活動詳情及優惠，可至六福村官網或臉書粉絲專頁查詢。

鬼怪露營提供兩梯次選擇，每梯次全額限量50組。圖／六福村提供
鬼怪露營提供兩梯次選擇，每梯次全額限量50組。圖／六福村提供
選擇入住親子南瓜區，不擔心有嚇人的猛鬼，還能變身可愛小萌鬼討糖趣。圖／六福村提供
選擇入住親子南瓜區，不擔心有嚇人的猛鬼，還能變身可愛小萌鬼討糖趣。圖／六福村提供

露營 親子 墓碑

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