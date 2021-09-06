竹市東寧宮贈車助消警醫執勤 林智堅頒感謝狀
新竹市東寧宮今天分別捐贈新竹市消防局救護車及消防衣、新竹市警察局巡邏車、新竹台大分院生醫醫院竹北院區巡迴醫療車，提升執勤量能。新竹市長林智堅代表受贈並發感謝狀。
東寧宮主委莊燦耀表示，有感警消醫護人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間執勤辛勞，為實現地藏王菩薩慈悲救度眾生精神，經廟方主委及信眾開會通過，決定捐贈救護車、消防衣、巡邏車及巡迴醫療車，讓警察、消防、醫療人員使用，提升執勤量能，為社會盡一份心力。
林智堅指出，東寧宮是新竹市民重要信仰中心，長期致力慈善公益，包含發放愛心白米、愛心便當、協助清寒個案、給予急難救助金等，每年度也針對國小、國中、高中、大學頒發獎學金。
林智堅說，政府力量有限，民間力量無限，自他擔任市長以來，竹市民間團體捐贈消防、警察市價超過新台幣1.7億元的各式車輛及裝備，非常感謝各方善行。
新竹市消防局長李世恭表示，感謝各界踴躍捐贈，竹市來自民間捐贈救護車至今已累積達21輛，再次感謝東寧宮捐贈救護車、消防衣，消防局將妥善規劃使用，以解決市民消防安全需求。
新竹市警察局長李安淳指出，位在市區的東門商圈是人潮聚集熱點，東寧宮捐贈的巡邏車性能優異，增加執勤機動性，更能有效迅速嚇阻犯罪、保障民眾安全、維護社會治安。
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