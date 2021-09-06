快訊

新北公布幼兒園老師足跡 捷運、公車、購物中心都入列

第九輪開放打BNT疫苗？ 陳時中鬆口：有可能

竹市東寧宮贈車助消警醫執勤 林智堅頒感謝狀

中央社 / 新竹市6日電

新竹市東寧宮今天分別捐贈新竹市消防局救護車及消防衣、新竹市警察局巡邏車、新竹台大分院生醫醫院竹北院區巡迴醫療車，提升執勤量能。新竹市長林智堅代表受贈並發感謝狀。

東寧宮主委莊燦耀表示，有感警消醫護人員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間執勤辛勞，為實現地藏王菩薩慈悲救度眾生精神，經廟方主委及信眾開會通過，決定捐贈救護車、消防衣、巡邏車及巡迴醫療車，讓警察、消防、醫療人員使用，提升執勤量能，為社會盡一份心力。

林智堅指出，東寧宮是新竹市民重要信仰中心，長期致力慈善公益，包含發放愛心白米、愛心便當、協助清寒個案、給予急難救助金等，每年度也針對國小、國中、高中、大學頒發獎學金。

林智堅說，政府力量有限，民間力量無限，自他擔任市長以來，竹市民間團體捐贈消防、警察市價超過新台幣1.7億元的各式車輛及裝備，非常感謝各方善行。

新竹市消防局長李世恭表示，感謝各界踴躍捐贈，竹市來自民間捐贈救護車至今已累積達21輛，再次感謝東寧宮捐贈救護車、消防衣，消防局將妥善規劃使用，以解決市民消防安全需求。

新竹市警察局長李安淳指出，位在市區的東門商圈是人潮聚集熱點，東寧宮捐贈的巡邏車性能優異，增加執勤機動性，更能有效迅速嚇阻犯罪、保障民眾安全、維護社會治安。

新竹 警察 救護車

延伸閱讀

提升執勤量能 新竹東寧宮捐救護、巡邏、醫療車

「大新竹」縣市合併議題 林智堅：有急迫必要性

拋出縣市合併「大新竹」願景議題 林智堅：時勢所趨

秋夜新竹賞燈趣！光臨藝術節「科技未來」燈區10日開展

相關新聞

丟出縣市合併議題 林智堅PO文縣市分家是歷史插曲

新竹市長林智堅任期將滿，其去向備受關注，原本傳出他恐揮軍北上投入明年桃園市長選戰，他卻在上周開記者會挑明「不打算到桃園參...

新竹縣市合併？楊文科：合併目標是成為台灣第七都

新竹市長林智堅今忽然拋出倡議新竹縣、市應合併的「大新竹」願景議題，對此，新竹縣長楊文科表示，他贊成新竹縣市合併，但合併的...

六福村推萬聖節鬼怪露營 邀民眾揪團試膽

新竹縣六福村主題樂園經典口碑的萬聖節墓碑鎮活動，將在9月18日回歸，園區搭配檔期推出別開生面、越夜越嗨的「鬼怪露營」，要...

新竹縣市合不合併？地方藍綠各營意見不同

新竹市長林智堅今忽然拋出倡議新竹縣、市應合併的「大新竹」願景議題，認為縣市合併是時勢所趨，1加1會大於2。對此，藍營議員...

傳藝金曲獎入圍 榮興客家採茶劇團創新「賭」很大

榮興客家採茶劇團客家大戲「一夜新娘一世妻」，不失傳統味道，融入劇場、流行音樂方式表現，跨域創新讓觀眾都驚呼「賭」很大，入...

提升執勤量能 新竹東寧宮捐救護、巡邏、醫療車

強化抗疫量能，新竹市東寧宮分別捐贈給新竹市消防局救護車1輛及50套消防衣、新竹市警察局巡邏車1輛、台大醫院新竹生醫園區分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。