新竹縣市合不合併？地方藍綠各營意見不同

新竹市長林智堅今忽然拋出倡議新竹縣、市應合併的「大新竹」願景議題，認為縣市合併是時勢所趨，1加1會大於2。對此，藍營議員認為新竹縣市有許多地方需要合作，真要談到「合併」還不夠成熟；綠營議員則支持縣市合併，更主張應朝「升格」規畫，甚至可在縣、市發起「地方性公投」匯聚民意。縣市合併與否，成火熱話題。

國民黨新竹市議員林耕仁認為，新竹縣、市的確有很多地方必須共同合作，因為竹科牽動縣、市的經濟發展，加上交通、環保、就業、教育兩個縣市都息息相關。但談到合併，他認為還不夠成熟，中央政府規範「都」的基本條件就是人口「125」萬，比方說六都，而新竹縣市合併人口不足，不能如六都般獲得較優的統籌分配款來建設，這對民眾影響很大。

林耕仁認為，直轄市是第一級行政區畫，由行政院直轄，根據「地方制度法」規定，在人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上有特殊需要的地區。新竹縣市目前共102萬6166人，未達125萬人基本門檻。

也有支持藍營的地方人士認為，早年縣市分家的起因，在於一個新竹時，資源與規畫都分配在竹縣居多，如今竹市的建設、財政都優於竹縣，若雙方要合併，竹縣民眾當然樂觀其成，但恐會犧牲竹市民眾的權益與優勢。

但民進黨新竹市黨部主委、市議員陳建名指出，多年來新竹縣市共同面臨許多結構性問題，包括縣有土地在市中心精華地段，標售時所造成的衝突及攸關民生的交通、水源和垃圾處理等，但縣市政府行政效率有明顯落差，耽誤改革的時機，也顯示合併的重要性。

此外，陳建名也強調，竹科貢獻國家稅收卓著，科技業人才遍佈竹縣市，應藉合併的機會一併升格為第七都，給人民更好的生活品質。他不但表態支持合併，更主張應儘速討論新竹縣市合併、並且升格為第七都，並爭取竹縣議員的認同，盼能分進合擊，朝合併升格努力。