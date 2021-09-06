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傳藝金曲獎入圍 榮興客家採茶劇團創新「賭」很大

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
榮興客家採茶劇團以客家大戲「一夜新娘一世妻」入圍今年32屆傳藝金曲獎3項大獎，苗栗縣長徐耀昌等人今天頒獎表揚。記者范榮達／攝影
榮興客家採茶劇團以客家大戲「一夜新娘一世妻」入圍今年32屆傳藝金曲獎3項大獎，苗栗縣長徐耀昌等人今天頒獎表揚。記者范榮達／攝影

榮興客家採茶劇團客家大戲「一夜新娘一世妻」，不失傳統味道，融入劇場、流行音樂方式表現，跨域創新讓觀眾都驚呼「賭」很大，入圍今年32屆傳藝金曲獎3項大獎，苗栗縣徐耀昌等人肯定「苗栗之光」、「客家之光」，今天頒獎表揚榮興對客家藝文的傑出表現及卓越貢獻，並預祝成為傳藝金曲獎大贏家。

第32屆傳藝金曲獎主要分為出版及戲曲表演類兩大類，共有91組入圍者，及43件作品入圍，角逐18項獎項，10月9日晚上7點在台灣戲曲中心大表演廳舉行頒獎典禮，榮興客家採茶劇團以「一夜新娘一世妻」入圍最佳團體演出獎，榮興工作坊入圍最佳傳統表演藝術影音出版獎，藝術總監鄭榮興入圍最佳音樂設計獎。

榮興客家採茶劇團是傳藝金曲獎常勝軍，今年連續第8年入圍，前7年得獎不缺席，徐耀昌今天頒贈獎牌表揚，鄭榮興說，「一夜新娘一世妻」與作家王瓊玲二度合作，有別於傳統題材，演出台灣日治時期小人物故事，值得一提是用新劇及流行音樂的表現方式創新，也不失傳統味道，一名忠實觀眾直接向他反應榮興「賭」很大。

徐耀昌表示，榮興客家採茶劇團推廣客家戲曲文化超過30年，是苗栗縣無形文化資產傳統藝術類「採茶戲」的保存團體，鄭榮興等人的帶領下不斷創新與突破，8度進駐國家戲劇院演出，並多次到國外巡迴公演，將傳統客家採茶戲推向國內外舞台，「只要榮興出品，必定好戲連台」，期望榮興劇團持續推廣傳承客家戲劇，也希望有更多民眾來看客家大戲。

徐耀昌 苗栗縣

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