大湖客家彈力雙節棍好威 稻草稈變身文創商品

苗栗縣大湖鄉衛生所去年利用廢棄稻草桿，製成客家彈力雙節棍，包裝成文創商品， 衛生所並量身打造運動健身課程，公開製作過程，吸引社區、社團取經絡繹不絕，最近衛生福利部國民健康署健康城市暨高齡友善城市評鑑委員訪視大為驚艷，認為值得大力推廣，衛生所也期待為社區長者帶來商機。

健康高齡友善城市評鑑委員最近訪視苗栗縣政府衛生局社區營造項目，大湖鄉衛生所的客家彈力雙節棍包裝成文創商品大獲讚賞，大湖鄉衛生所主任張予緁說，苗栗縣是農業大縣，有些農民收成後，就地放火燒，造成空氣汙染，衛生所團隊利用稻稈細長柔靭的特質，橡皮筋的彈力，製成雙節棍，且加入客家花布元素設計，許多老人家愛不釋手。

客家彈力雙節棍的材料，稻草稈、橡皮筋等取得，及製作都不難，大湖衛生所在社區關懷據點推廣，也提供長者再度就業機會，70歲林姓老婦人興致勃勃，她說，一邊聞著稻稈散發的香氣，回味農村生活，一邊運用捶、編、紮、搓、揉、纏等技法，動腦又動手做雙節棍，不會覺得無聊。