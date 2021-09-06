打造臨海雙波浪購物區 新竹漁產直銷中心明年底完工

新竹市府推動新竹漁人碼頭計畫改善漁港環境，原漁產直銷中心建物使用25年從未整修，因鄰近海邊相關設備易鏽蝕損壞，主體建築也因基地沉陷逐漸裂損，經市府規畫重蓋，將以波浪狀屋頂設計，融合周遭景觀，打造兩層樓共88攤生鮮食品、15間海鮮餐廳，除二樓用餐可享無敵海景，室內挑高設計也提供舒適的購物空間，預計明年底完工。

市長林智堅表示，他任內積極推動新竹漁人碼頭計畫，改善漁港環境，由於原漁產直銷中心主體建築因基地沉陷逐漸裂損，考量修復成本與整體效益，研議後決定拆除，新建工程由新竹區漁會出資7000萬元，加上市府經費，共投入2億元，攜手打造全新漁產品直銷中心，改善購物環境，盼帶入更多消費人潮。

全新的直銷中心由設計師林聖峰與建築師蘇富源聯手打造，建築物主體將延續波光市集設計，為周遭景觀打造一致性視覺，除有波浪曲面屋頂，顏色也採深棕色與混凝土色系，建築物高7.2公尺，占地5236平方公尺、整體樓地板面積達6390平方公尺。

產發處指出，為避免生熟食氣味雜混，全新的直銷中心將分隔為兩區，生鮮乾貨區採一樓挑高，增加採光與通風；餐廳區則設計為兩層樓，提供用餐者絕佳海港視野，提高整理購物與餐飲環境衛生，盼增加漁民收益、促進轉型觀光休閒漁業。

直銷中心將以「不間斷營運」進行整體街廓改造，現有直銷中心的戶外攤商已在今年8月移至波光市集附近營運，騰出後的空地則是新直銷中心的基地，新直銷中心完工後才會拆除舊的，降低漁會攤商在施工期間造成的影響。未來將在東大路四段設置一處端景廣場，從東大路上即可遠眺新竹漁港，新的直銷中心也將搭配東大路端景，成為新竹漁港內商業重區的新地標。